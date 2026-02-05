Укрпочта выпустила марку к 30-летию станции «Академик Вернадский» (фото)

Национальный почтовый оператор представил новый тематический выпуск, посвященный тридцатилетию украинского присутствия на ледяном континенте. Именно 6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине антарктическую станцию «Фарадей», впоследствии переименованную в «Академик Вернадский».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Символ ледяного континента

Главным персонажем новой почтовой марки стал тюлень Ведделла — один из самых известных жителей окрестностей станции. Как отметили в Национальном антарктическом научном центре, этот выпуск является данью уважения ученым, которые уже три десятилетия представляют Украину на «краю света».

Новый почтовый набор включает: лист «30 лет Антарктической станции „Академик Вернадский“», конверт «Первый день» и карточку.

Характеристики

Марка Nº 2223 «30 лет антарктической станции „Академик Вернадский“».

Формат марки — 40×40 мм (диаметр 35 мм).

Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).

Тираж марки — 630 000 пр., КПД- 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки 400 пр.

Способ печати — офсет.

Торжественная процедура погашения марки состоится непосредственно в день юбилея — 6 февраля.

Читайте также: Укрпочта выпустила тематический блок марок к Олимпиаде-2026 (фото)

Где купить?

Почтовый набор к 30-летию станции «Академик Вернадский» доступен: