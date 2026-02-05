Национальный почтовый оператор представил новый тематический выпуск, посвященный тридцатилетию украинского присутствия на ледяном континенте. Именно 6 февраля 1996 года Великобритания передала Украине антарктическую станцию «Фарадей», впоследствии переименованную в «Академик Вернадский».
Укрпочта выпустила марку к 30-летию станции «Академик Вернадский» (фото)
Символ ледяного континента
Главным персонажем новой почтовой марки стал тюлень Ведделла — один из самых известных жителей окрестностей станции. Как отметили в Национальном антарктическом научном центре, этот выпуск является данью уважения ученым, которые уже три десятилетия представляют Украину на «краю света».
Новый почтовый набор включает: лист «30 лет Антарктической станции „Академик Вернадский“», конверт «Первый день» и карточку.
Характеристики
- Марка Nº 2223 «30 лет антарктической станции „Академик Вернадский“».
- Формат марки — 40×40 мм (диаметр 35 мм).
- Номинал марки — U (соответствует тарифу на пересылку внутреннего простого письма без объявленной ценности массой до 50 граммов и почтовой карты).
- Тираж марки — 630 000 пр., КПД- 15 000 пр., карточки — 15 000 пр., папки 400 пр.
- Способ печати — офсет.
Торжественная процедура погашения марки состоится непосредственно в день юбилея — 6 февраля.
Где купить?
Почтовый набор к 30-летию станции «Академик Вернадский» доступен:
- В отделениях «Укрпочты» по всей стране.
- В онлайн магазине на официальном сайте оператора.
- В специализированных филателистических магазинах.
