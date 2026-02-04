Золото возвращается к отметке в $5 000: покупатели активизировались после исторического обвала

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 19:48 Читати українською

Золото возвращается к отметке в $5 000: покупатели активизировались после исторического обвала

Цены на золото растут второй день подряд, снова перешагнув психологический предел в $5 000 за тройскую унцию. После стремительного падения с рекордных максимумов на рынок вернулись покупатели, стремящиеся приобрести металл по более выгодной цене на фоне всеобщего оптимизма относительно долгосрочных перспектив. Об этом сообщает Bloomberg.

Золото возвращается к отметке в $5 000: покупатели активизировались после исторического обвала
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Динамика рынка: от рекорда до коррекции

В среду, 4 февраля, стоимость слитков выросла на 2,9%, после того как в предыдущую сессию металл прибавил более 6%. Несмотря на этот отскок, золото все еще торгуется на $500 ниже своего исторического максимума, зафиксированного 29 января, однако с начала года актив демонстрирует впечатляющий рост — около 17%.

Причины «шторма» и выход розничных инвесторов

Аналитики считают, что фаза принудительных продаж (forced sales) подошла к концу. Обвал в конце прошлой недели был вызван чрезмерным спекулятивным ажиотажем:

  • Каскад потерь: быстрое падение цены активировало стоп-лосс инвесторов и заставило дилеров массово продавать активы для хеджирования рисков.
  • Отток капитала: крупнейшие золотые ETF-фонды материкового Китая зафиксировали рекордный однодневный отток в $1 млрд, что свидетельствует о пошатнувшейся уверенности розничных игроков.

По словам стратега TD Securities Даниэля Гали, высокая волатильность последней недели может на время отпугнуть частных инвесторов, оставив рынок профессиональным игрокам.

Прогнозы банков: курс на $6 000

Несмотря на недавний коллапс, фундамент для роста золота остается крепким. Большинство ведущих банков сохраняют «бычьи» прогнозы:

  • Deutsche Bank подтверждает ожидание роста до $6 000 за тройскую унцию.
  • Goldman Sachs видит значительные риски роста сверх своего целевого показателя в $5 400 к концу года.
  • Bank of America отмечает, что золото имеет гораздо более сильную долгосрочную инвестиционную историю, чем серебро, хотя волатильность будет оставаться высокой.

Геополитика как фактор поддержки

Дополнительным стимулом для роста цен на драгметаллы стала очередная эскалация между США и Ираном после того, как ВМС США сбили иранский беспилотник. Хотя президент Дональд Трамп заявил о продолжении дипломатических переговоров, напряженность заставляет инвесторов искать защиту в «тихой гавани».

Показатели на утро среды (Лондон):

  • Золото: +2,2% до $5 053,82 за тройскую унцию.
  • Серебро: +5,8% до $90,11.
  • Платина и палладий: также в зеленой зоне.

InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравните условия и выбирайте проекты для инвестирования

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами