Золото возвращается к отметке в $5 000: покупатели активизировались после исторического обвала

Цены на золото растут второй день подряд, снова перешагнув психологический предел в $5 000 за тройскую унцию. После стремительного падения с рекордных максимумов на рынок вернулись покупатели, стремящиеся приобрести металл по более выгодной цене на фоне всеобщего оптимизма относительно долгосрочных перспектив. Об этом сообщает Bloomberg.

Динамика рынка: от рекорда до коррекции

В среду, 4 февраля, стоимость слитков выросла на 2,9%, после того как в предыдущую сессию металл прибавил более 6%. Несмотря на этот отскок, золото все еще торгуется на $500 ниже своего исторического максимума, зафиксированного 29 января, однако с начала года актив демонстрирует впечатляющий рост — около 17%.

Причины «шторма» и выход розничных инвесторов

Аналитики считают, что фаза принудительных продаж (forced sales) подошла к концу. Обвал в конце прошлой недели был вызван чрезмерным спекулятивным ажиотажем:

Каскад потерь: быстрое падение цены активировало стоп-лосс инвесторов и заставило дилеров массово продавать активы для хеджирования рисков.

Отток капитала: крупнейшие золотые ETF-фонды материкового Китая зафиксировали рекордный однодневный отток в $1 млрд, что свидетельствует о пошатнувшейся уверенности розничных игроков.

По словам стратега TD Securities Даниэля Гали, высокая волатильность последней недели может на время отпугнуть частных инвесторов, оставив рынок профессиональным игрокам.

Прогнозы банков: курс на $6 000

Несмотря на недавний коллапс, фундамент для роста золота остается крепким. Большинство ведущих банков сохраняют «бычьи» прогнозы:

Deutsche Bank подтверждает ожидание роста до $6 000 за тройскую унцию.

Goldman Sachs видит значительные риски роста сверх своего целевого показателя в $5 400 к концу года.

Bank of America отмечает, что золото имеет гораздо более сильную долгосрочную инвестиционную историю, чем серебро, хотя волатильность будет оставаться высокой.

Геополитика как фактор поддержки

Дополнительным стимулом для роста цен на драгметаллы стала очередная эскалация между США и Ираном после того, как ВМС США сбили иранский беспилотник. Хотя президент Дональд Трамп заявил о продолжении дипломатических переговоров, напряженность заставляет инвесторов искать защиту в «тихой гавани».

Показатели на утро среды (Лондон):