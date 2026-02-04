Multi от Минфин
українська
4 февраля 2026, 14:39 Читати українською

Украина получит от Euroclear 1,4 млрд евро

Европейский депозитарий Euroclear по итогам 2025 г. получил 5 млрд евро процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, что на 26% меньше, чем в предыдущем году. 1,4 млрд евро из этой суммы будет переведен в фонд для Украины. Об этом говорится в отчете депозитария от 4 февраля.

Европейский депозитарий Euroclear по итогам 2025 г.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему уменьшились доходы

Такую динамику компания объясняет понижением процентных ставок. Для сравнения, в 2024 году доходы от этих активов составили 6,9 млрд евро в 2023 году — 4,4 млрд евро, в 2022 году — 821 млн евро.

Сколько получит Украина

3,3 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд для Украины. Первый платеж на 1,6 млрд евро уже был перечислен в июле 2025 года, второй — около 1,4 млрд евро ожидается в начале 2026 года.

Читайте: Украина в марте получит очередной транш от Euroclear на 2 млрд евро

Кроме того, налоговые выплаты по доходам, полученным от российских активов, в 2025 году составили 1,1 млрд евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
