Nvidia близка к инвестиции $20 млрд в OpenAI — Reuters

Nvidia близится к завершению соглашения об инвестировании около $20 млрд у разработчика ChatGPT — компании OpenAI. Этот шаг может стать частью масштабного раунда финансирования, который выведет оценку OpenAI на новый уровень, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Масштабы сделки и оценка компании

OpenAI стремится привлечь до $100 млрд в рамках текущего раунда финансирования. Если планы реализуются, рыночная стоимость стартапа Сэма Альтмана составит около $830 млрд.

Nvidia претендует на роль ключевого инвестора, несмотря на предыдущие слухи о торможении переговоров. Кроме Nvidia, за тесные связи с OpenAI борются такие гиганты, как Amazon и SoftBank, рассматривая это как критическое преимущество в гонке вооружений искусственного интеллекта.

Дженсен Хуанг развеивает сомнения

Хотя ранее в медиа (в частности в Wall Street Journal) появлялась информация о возможном разрыве договоренностей из-за недовольства Nvidia темпами сотрудничества, гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг опроверг эти слухи.

Он подтвердил планы по «огромной» инвестиции, которая, вероятно, станет самой большой в истории компании. Хуанг также отметил, что Nvidia рассматривает участие не только в текущем раунде, но и в будущем IPO (первичном публичном размещении акций) OpenAI.

Сложности в отношениях: вопросы чипов

Несмотря на оптимистические заявления о финансировании, техническое сотрудничество компаний имеет определенные нюансы. Недавно появились сообщения, что OpenAI якобы не полностью удовлетворена новыми чипами Nvidia и с прошлого года ищет альтернативу.

Сэм Альтман быстро отреагировал на эти слухи, назвав чипы Nvidia «лучшими в мире» и выразив надежду оставаться их «гигантским клиентом» в течение длительного времени.

«Nvidia планирует сделать огромную инвестицию в OpenAI — возможно, самую большую за всю нашу историю», — заявил Дженсен Хуанг в недавнем интервью.