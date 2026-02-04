Правительство приняло решение, позволяющее возобновить и до апреля продлить выплату пенсий пенсионерам, которые по объективным причинам не успели вовремя подать сообщение в Пенсионный фонд о неполучении выплат от рф. За это время нужно подать соответствующее заявление, чтобы выплаты и дальше не останавливались. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Пенсионный фонд возобновит выплаты пенсионерам из ВОТ и ВПЛ, прошедших физическую идентификацию
Объяснение министра
«Мы учли реальные обстоятельства, в которых оказались пенсионеры — сложные условия, жизнь на оккупированных территориях или вынужденный переезд. Наша задача — чтобы люди не теряли пенсии по формальным причинам», — объяснил министр.
Для пенсионеров, прошедших физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, срок подачи уведомления продлен до 1 апреля 2026 года.
Все это время пенсии будут выплачиваться в полном объеме. Пенсии, выплата которых была временно прекращена в январе, будут возобновлены уже в феврале с доплатой за январь.
«Мы понимаем, что часть людей по разным причинам не успела пройти идентификацию. Именно поэтому совместно с Пенсионным фондом мы работаем с каждым подобным случаем, помогаем людям пройти процедуру и возобновляем выплаты», — отметил Улютин.
Сложная ситуация
Наиболее сложной остается ситуация с пенсионными делами, где адресом проживания до сих пор указаны населенные пункты на временно оккупированных территориях (ТОТ). Если пенсионер уехал из ТОТ, но не сообщил Пенсионный фонд об изменении места нахождения и неполучении выплат от оккупационных властей, начисления блокируются до выяснения обстоятельств.
Отдельно в министерстве разъяснили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые перевели свои выплаты на подконтрольную Украине территорию.
«ВПЛ, переведшие пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от россии», — отмечается в сообщении.
Как возобновить выплаты
Государство предлагает несколько механизмов для подтверждения личности и разблокирования пенсионных счетов. Это можно сделать:
- Удаленно: через вебпортал или приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с использованием «Дия.Подпись», или с помощью процедуры видеоидентификации.
- Офлайн: лично посетив любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка.
- Из-за границы: отправив по почте официальное удостоверение о пребывании человека в другой стране.
