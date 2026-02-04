Пенсионный фонд возобновит выплаты пенсионерам из ВОТ и ВПЛ, прошедших физическую идентификацию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 февраля 2026, 8:26 Читати українською

Пенсионный фонд возобновит выплаты пенсионерам из ВОТ и ВПЛ, прошедших физическую идентификацию

Правительство приняло решение, позволяющее возобновить и до апреля продлить выплату пенсий пенсионерам, которые по объективным причинам не успели вовремя подать сообщение в Пенсионный фонд о неполучении выплат от рф. За это время нужно подать соответствующее заявление, чтобы выплаты и дальше не останавливались. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Фото: міністр соцполітики Денис Улютін
Фото: министр соцполитики Денис Улютин

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Объяснение министра

«Мы учли реальные обстоятельства, в которых оказались пенсионеры — сложные условия, жизнь на оккупированных территориях или вынужденный переезд. Наша задача — чтобы люди не теряли пенсии по формальным причинам», — объяснил министр.

Для пенсионеров, прошедших физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, срок подачи уведомления продлен до 1 апреля 2026 года.

Все это время пенсии будут выплачиваться в полном объеме. Пенсии, выплата которых была временно прекращена в январе, будут возобновлены уже в феврале с доплатой за январь.

Читайте также: Минсоцполитики опровергает фейк о массовой отмене пенсий

«Мы понимаем, что часть людей по разным причинам не успела пройти идентификацию. Именно поэтому совместно с Пенсионным фондом мы работаем с каждым подобным случаем, помогаем людям пройти процедуру и возобновляем выплаты», — отметил Улютин.

Сложная ситуация

Наиболее сложной остается ситуация с пенсионными делами, где адресом проживания до сих пор указаны населенные пункты на временно оккупированных территориях (ТОТ). Если пенсионер уехал из ТОТ, но не сообщил Пенсионный фонд об изменении места нахождения и неполучении выплат от оккупационных властей, начисления блокируются до выяснения обстоятельств.

Отдельно в министерстве разъяснили правила для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые перевели свои выплаты на подконтрольную Украине территорию.

«ВПЛ, переведшие пенсию на подконтрольную Украине территорию, не обязаны проходить идентификацию, но должны сообщить о неполучении выплат от россии», — отмечается в сообщении.

Как возобновить выплаты

Государство предлагает несколько механизмов для подтверждения личности и разблокирования пенсионных счетов. Это можно сделать:

  • Удаленно: через вебпортал или приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с использованием «Дия.Подпись», или с помощью процедуры видеоидентификации.
  • Офлайн: лично посетив любой сервисный центр ПФУ или отделение уполномоченного банка.
  • Из-за границы: отправив по почте официальное удостоверение о пребывании человека в другой стране.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами