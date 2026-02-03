Налоговая разоблачила 10 торговых сетей на схемах «дробления бизнеса»: убытки превышают 1 млрд гривен

Государственная налоговая служба (ГНС) выявила масштабные схемы минимизации налогов в деятельности десяти известных украинских торговых сетей. Используя искусственное разделение бизнеса, компании недоплатили в бюджет минимум 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как работала схема «сотни ФЛПов»

По данным ГНС, крупные и средние прибыльные компании искусственно разделялись на десятки, а иногда и сотни ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения. К этой схеме сети привлекли более 800 предпринимателей.

Когда один ФЛП достигал лимита дохода для своей группы, его место в системе занимал другой. Компании продолжали работать как единая сеть — с теми же помещениями, складами, персоналом и под общим брендом.

Единственной задачей такой структуры было избегание перехода на общую систему налогообложения и полную уплату налогов.

Кто попал под подозрение

Схемы обнаружены в сетях, специализирующихся на:

продажи бытовой техники и электроники;

торговли одеждой и обувью;

реализации продуктов питания

Последствия и расследование

Налоговики отмечают, что такая деятельность не имеет реальной деловой логики, кроме фискальных злоупотреблений. Материалы по выявленным нарушениям уже переданы в Бюро экономической безопасности (БЭБ). По этим фактам продолжаются досудебные расследования.