3 февраля 2026, 14:49 Читати українською

Налоговая разоблачила 10 торговых сетей на схемах «дробления бизнеса»: убытки превышают 1 млрд гривен

Государственная налоговая служба (ГНС) выявила масштабные схемы минимизации налогов в деятельности десяти известных украинских торговых сетей. Используя искусственное разделение бизнеса, компании недоплатили в бюджет минимум 1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Налоговая разоблачила 10 торговых сетей на схемах «дробления бизнеса»: убытки превышают 1 млрд гривен
Фото: НБУ

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как работала схема «сотни ФЛПов»

По данным ГНС, крупные и средние прибыльные компании искусственно разделялись на десятки, а иногда и сотни ФЛП, работающих на упрощенной системе налогообложения. К этой схеме сети привлекли более 800 предпринимателей.

Когда один ФЛП достигал лимита дохода для своей группы, его место в системе занимал другой. Компании продолжали работать как единая сеть — с теми же помещениями, складами, персоналом и под общим брендом.

Единственной задачей такой структуры было избегание перехода на общую систему налогообложения и полную уплату налогов.

Кто попал под подозрение

Схемы обнаружены в сетях, специализирующихся на:

  • продажи бытовой техники и электроники;
  • торговли одеждой и обувью;
  • реализации продуктов питания

Последствия и расследование

Налоговики отмечают, что такая деятельность не имеет реальной деловой логики, кроме фискальных злоупотреблений. Материалы по выявленным нарушениям уже переданы в Бюро экономической безопасности (БЭБ). По этим фактам продолжаются досудебные расследования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 5

+
0
financialGenius
financialGenius
3 февраля 2026, 14:55
#
Кто-то может мне объяснить разницу между франшизой и дроблением на ФОПы ?
+
0
torn
torn
3 февраля 2026, 15:12
#
У франшизы как минимум есть договор франшизы и информация о покупке франшизы в открытом доступе с описанными условиями.
+
+45
R S
R S
3 февраля 2026, 15:10
#
А законодательство Украины разве запрещает дробление бизнеса?
+
0
torn
torn
3 февраля 2026, 16:22
#
Законодавство України прямо не забороняє існування кількох ФОП, але штучне дроблення бізнесу для ухилення від сплати податків (ст. 212 КК України) є незаконним. Десятки и сотни ФОП под одной «крышей» очевидно так и должно трактоваться.
+
+15
torn
torn
3 февраля 2026, 15:15
#
Почему не оглашен список? Чтобы было легче втихую порешать? А если проверять дальше, то там ещё окажется, что товар весь в лучшем случае «серый».
