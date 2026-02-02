Трамп создает фонд на $12 млрд для стратегического запаса редких металлов

Президент США Дональд Трамп готовится запустить масштабную инициативу по созданию стратегического резерва критически важных минералов с первоначальным финансированием в 12 миллиардов долларов . Цель проекта — защитить американских производителей от шоковых перебоев в поставках и существенно уменьшить зависимость национальной экономики от китайского импорта редкоземельных элементов и других металлов. Об этом сообщает агентство Bloomberg 2 февраля.

Финансовая структура «Project Vault»

Новая структура, получившая название «Project Vault», объединит $1,67 млрд частного капитала и рекордный кредит в $10 млрд от Экспортно-импортного банка США (Ex-Im Bank). Совет директоров банка планирует утвердить этот 15-летний кредит уже в понедельник. Это финансирование более чем в два раза превышает крупнейшую сделку, которую когда-либо заключал Ex-Im Bank.

К проекту уже присоединились более десяти промышленных гигантов, среди которых:

General Motors Co.;

Стеллантис НВ

Boeing Co.;

Corning Inc.;

GE Vernova Inc.;

Google (Alphabet Inc.).

Закупкой сырья будут заниматься три ведущих торговых дома: Hartree Partners LP, Traxys North America LLC и Mercuria Energy Group Ltd.

Что будут хранить в резерве

По своей сути инициатива напоминает Стратегический нефтяной резерв США, но ориентирована на гражданские нужды, а не только на оборону. В хранилищах будут накапливать ресурсы, необходимые для производства высокотехнологичной продукции — от iPhone и аккумуляторов до реактивных двигателей. Речь идет о редкоземельных металлах, а также галии, кобальте и других элементах, цены на которые подвержены высокой волатильности.

Новость о создании фонда уже спровоцировала рост акций американских добывающих компаний на предварительных торгах. В частности, подорожали бумаги USA Rare Earth Inc., Critical Metals Corp., United States Antimony Corp. и NioCorp Developments Ltd.

Механизм защиты бизнеса

«Project Vault» позволит компаниям-участникам страховать свои риски без необходимости содержать собственные огромные склады. Производители, которые внесут первоначальный взнос и будут платить комиссию, смогут подавать заявки на необходимые материалы.

Механизм предусматривает, что компании могут забирать материалы из хранилища при условии их дальнейшего пополнения. В случае серьезных перебоев в глобальных цепочках поставок, они получат полный доступ к резервам. Это должно стабилизировать цены и уберечь балансы корпораций от хаоса, подобного скачку цен на никель после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

