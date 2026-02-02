По итогам января 2025 года объем частных денежных переводов в Украину составил 8,03 миллиарда долларов. Это на 14,8% (на $1,39 млрд) меньше, чем в 2024 году ($9,42 млрд), свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Частные переводы в Украину в январе упали почти на $1,4 млрд
Как изменились переводы
В частности, чистая оплата труда в прошлом году уменьшилась на 19,5% (на $1,09 млрд — до $4,49 млрд).
В то же время, частные трасферты уменьшились меньше — до $3,54 млрд, по сравнению с $3,84 млрд в 2025 году.
По оценкам НБУ, через официальные каналы в Украину в прошлом году поступило $5,06 млрд (в том числе $2,06 млрд — зарплат, полученных из-за рубежа), через неформальные каналы — $2,96 млрд.
Источник: Минфин
Комментарии - 5
К слову, оплату за границей нужно вообще запретить чтобы не выводить деньги из страны. Когда люди не смогут платить за границей они быстрее вернутся домой и смогут поменять парней на передовой.
якось забагато…
мабуть, це за рік