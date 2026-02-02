Германия призывает ускорить запуск цифрового евро на фоне ослабления доллара США

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц обеспокоен ослаблением доллара США по отношению к евро и призвал Европейский центральный банк как можно скорее запустить цифровой евро, пишет Сoinedition.

Почему торопится Мерц?

Когда евро становится сильнее по отношению к доллару, это повышает стоимость немецкой продукции для иностранных покупателей, объяснил Мерц.

Как результат, европейские товары становятся менее конкурентоспособными в сравнении с товарами из Соединенных Штатов и других стран. Это усугубляет проблемы, вызванные международной напряженностью и конкуренцией со стороны Китая, создавая дополнительную нагрузку на экономику Германии, сказал канцлер.

Он добавил, что страна сильно зависит от экспорта, и это тяжело сказывается на малом бизнесе, которому сложно защититься от колебаний валютных курсов.

Решение проблемы Мерц видит в запуске цифрового евро, как и министр финансов Ларс Клингбайль. Они уверены, что цифровая валюта ЕЦБ будет способствовать укреплению евро во всем мире и снизит потребность Европы в долларе США.

Мерц верит, что цифровой евро позволит сохранить конкурентоспособность ЕС на мировом рынке и снизит негативное влияние волатильности валют других стран на Европу.

Подготовка цифрового евро к запуску

Ранее президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила, что подготовка цифрового евро к запуску начнется в октябре 2025 года, однако это будет зависеть от европейских законодателей.

Цифровая валюта ЦБ должна вызывать доверие у пользователей, которым нужны гарантии конфиденциальности. С другой стороны, цифровой евро должен предотвращать отмывание денег, незаконное финансирование и уклонение от уплаты налогов, и все это должно быть отражено в законодательстве.

Недавно группа из 68 экономистов призвала Европарламент поторопиться с запуском цифрового евро из опасений, что платежную систему ЕС могут захватить американские компании Visa,Mastercard и PayPal, а также стейблкоины, привязанные к доллару США.

Почему это важно

Планы ЕЦБ по цифровому евро являются одной из самых масштабных инициатив в мировой финансовой системе. Появление цифрового евро может:

Модернизировать платежную систему Европы, сделав ее более эффективной и устойчивой.

Уменьшить зависимость от частных (преимущественно американских) платежных систем и потенциальных частных стейблкоинов, усилив монетарный суверенитет еврозоны.

Стимулировать инновации в финансовом секторе.

Стать геополитическим инструментом, укрепляя международную роль евро в цифровую эпоху.

Однако проект сталкивается со значительными вызовами: необходимостью обеспечить конфиденциальность данных пользователей, предотвратить финансовую нестабильность (риск оттока депозитов из коммерческих банков), решить технологические сложности и, самое главное, получить политическое согласие всех стран-членов ЕС и Европарламента.

Что такое цифровой евро (CBDC)?

Это цифровая форма денег центрального банка (Central Bank Digital Currency), которая будет доступна гражданам и компаниям для осуществления платежей. В отличие от криптовалют (как Bitcoin), цифровой евро будет эмитироваться и гарантироваться ЕЦБ, подобно наличным евро.

Он отличается и от стейблкоинов, которые обычно выпускаются частными компаниями и привязаны к фиатным валютам. Цель — обеспечить доступ к безопасным, эффективным и общедоступным цифровым деньгам центрального банка в эпоху цифровизации.