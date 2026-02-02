Рекордное падение за 32 года: пивной рынок Германии сокращается

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 февраля 2026, 13:38 Читати українською

Рекордное падение за 32 года: пивной рынок Германии сокращается

Объем продаж пива в Германии в 2025 году оказался на 6 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Destatis в понедельник, 2 февраля, с указанием, что это стало самым сильным сокращением с начала ведения подобной статистики в 1993 году.

Объем продаж пива в Германии в 2025 году оказался на 6 процентов меньше, чем годом ранее.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сколько продано пива

Уточняется, что объем продаж пива в Германии от пивоварен и со складов в прошлом году составил 7,8 млрд литров — на 497,1 млн литров меньше показателей 2024 года. С 1993 года годовой объем продаж пива в Германии ни разу не падал до уровня ниже 8 млрд литров, следует из пресс-релиза.

«Пивоварни, также как и сферы торговли и общепита, ощущают на себе огромную сдержанность потребителей», — прокомментировало эту статистику Объединение немецких пивоварен.

Сокращение продаж пива

По данным Destatis, сокращение продаж пива в Германии является долгосрочным трендом. Так, в 2015 году показатель объемов сбыта был на 18,9%, или 1,8 млрд литров, выше, чем в 2025 году. В целом продажи пива в весенние и летние месяцы ежегодно оказываются выше, чем в холодное время года.

Указывается, что 82,5% пива, проданного в 2025 году немецкими пивоварнями и складами, предназначалось для внутреннего рынка. В этой области объем продаж сократился за год на 5,8% — до 6,4 млрд литров.

В Британии схожая ситуация

В Британии за 2025 год закрылось 140 пивоварен, это максимальное количество за 50 лет, пишет The Telegraph. Основными причинами закрытия предприятий стали повышение налогов и увеличение акцизов на алкоголь.

Еженедельно в стране в среднем закрывалось около трех пивоваренных предприятий, а за год их общее количество сократилось на 8%. Всего в Великобритании продолжают работать около 1,6 тыс. пивоварен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
Qwerty1999
Qwerty1999
2 февраля 2026, 15:40
#
В исламе, согласно Корану, пиво как и любой алкоголь,
категорически запрещено к производству, продаже и употреблению.

Снижение потребления пива в Германии и Британии
говорит о ползучей исламизации населения этих стран.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
2 февраля 2026, 16:42
#
Ісламізація суспільства+здорожчання товарів приводять до дупи в економіці
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами