Рекордное падение за 32 года: пивной рынок Германии сокращается

Объем продаж пива в Германии в 2025 году оказался на 6 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Destatis в понедельник, 2 февраля, с указанием, что это стало самым сильным сокращением с начала ведения подобной статистики в 1993 году.

Сколько продано пива

Уточняется, что объем продаж пива в Германии от пивоварен и со складов в прошлом году составил 7,8 млрд литров — на 497,1 млн литров меньше показателей 2024 года. С 1993 года годовой объем продаж пива в Германии ни разу не падал до уровня ниже 8 млрд литров, следует из пресс-релиза.

«Пивоварни, также как и сферы торговли и общепита, ощущают на себе огромную сдержанность потребителей», — прокомментировало эту статистику Объединение немецких пивоварен.

Сокращение продаж пива

По данным Destatis, сокращение продаж пива в Германии является долгосрочным трендом. Так, в 2015 году показатель объемов сбыта был на 18,9%, или 1,8 млрд литров, выше, чем в 2025 году. В целом продажи пива в весенние и летние месяцы ежегодно оказываются выше, чем в холодное время года.

Указывается, что 82,5% пива, проданного в 2025 году немецкими пивоварнями и складами, предназначалось для внутреннего рынка. В этой области объем продаж сократился за год на 5,8% — до 6,4 млрд литров.

В Британии схожая ситуация

В Британии за 2025 год закрылось 140 пивоварен, это максимальное количество за 50 лет, пишет The Telegraph. Основными причинами закрытия предприятий стали повышение налогов и увеличение акцизов на алкоголь.

Еженедельно в стране в среднем закрывалось около трех пивоваренных предприятий, а за год их общее количество сократилось на 8%. Всего в Великобритании продолжают работать около 1,6 тыс. пивоварен.