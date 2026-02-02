Евро стало единственной валютой в Болгарии: магазины больше не принимают левы

В полночь 31 января в Болгарии завершился одномесячный период параллельного обращения национальной валюты лева и евро . С 1 февраля торговые заведения больше не обязаны принимать оплату в левах и должны выдавать сдачу исключительно в евро. Об этом сообщает Радио Свобода.

Присоединение к еврозоне

Болгария официально присоединилась к еврозоне 1 января 2026 года — через 18 лет после вступления в Европейский Союз. Введение евро было одним из условий членства страны в ЕС, предусмотренных договором 2007 года. 4 июня Европейская комиссия и Европейский центральный банк обнародовали конвергенционные отчеты, подтвердившие готовность Болгарии к переходу на единую валюту.

Что с ценами

Согласно закону о введении евро, цены в розничной торговле будут отображаться одновременно в евро и левах до 8 августа. Такой подход должен обеспечить прозрачность для потребителей и предотвратить спекуляции.

Несмотря на запрет торговцам и поставщикам услуг повышать цены в течение первых шести месяцев после вступления в еврозону, поступили сотни сообщений о нарушении этой нормы.

Обмен левов на евро

Граждане, до сих пор имеющие наличные левы, могут обменять их без комиссии в коммерческих банках и отделениях болгарской почты до 30 июня.

После этой даты банки будут иметь право взимать комиссию, в то же время Национальный банк Болгарии и дальше будет обменивать левы на евро без ограничений во времени и бесплатно.