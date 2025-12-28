Болгария официально становится частью еврозоны с 1 января 2026 года. В течение первого месяца в стране будет действовать период двойного обращения валют, когда болгарский лев и евро будут использоваться одновременно. Об этом сообщает Forbes Болгария.
С 1 января Болгария перейдет на евро: как можно будет рассчитаться наличными
Сроки и способы оплаты
- Период двойного обращения: С 1 по 31 января 2026 лев и евро являются законными платежными средствами.
- Безналичные расчеты: Все оплаты картами, банковские переводы и операции через POS-терминалы будут осуществляться исключительно в евро уже с первого дня 2026 года.
- Автоматы: Вендинговые машины и системы самообслуживания с 1 января будут принимать только евро.
- Полный переход: С 1 февраля 2026 г. евро становится единственной официальной валютой, а лев теряет статус платежного средства.
Особенности наличных расчетов
Торговцы имеют право самостоятельно решать, принимать ли обе валюты в пределах одной транзакции, однако существуют четкие ограничения:
- Остальные: Продавцы обязаны выдавать сдачу только в одной валюте (желательно в евро). Возврат остальных в львах разрешается только при отсутствии наличных евро в кассе.
- Лимит на монеты: При наличном расчете торговец имеет право отказать в принятии более 50 единиц монет в львах за одну операцию.
- Возврат товара: При рекламации сумма возвращается полностью в евро (или во львах, если евро нет в наличии).
Где обменять старые деньги
Болгарский народный банк примет львы для обмена на евро бессрочно. В коммерческих банках и отделениях «Болгарской почты» обмен возможен до конца 2026 года.
Напомним
Болгария присоединилась к Европейскому Союзу 1 января 2007 вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не являлась членом еврозоны, то есть официально не использовала евро как валюту. Валютой страны оставался болгарский лев.
Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария отвечает критериям перехода на евро.
