28 декабря 2025, 11:21 Читати українською

С 1 января Болгария перейдет на евро: как можно будет рассчитаться наличными

Болгария официально становится частью еврозоны с 1 января 2026 года. В течение первого месяца в стране будет действовать период двойного обращения валют, когда болгарский лев и евро будут использоваться одновременно. Об этом сообщает Forbes Болгария.

С 1 января Болгария перейдет на евро: как можно будет рассчитаться наличными
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Сроки и способы оплаты

  • Период двойного обращения: С 1 по 31 января 2026 лев и евро являются законными платежными средствами.
  • Безналичные расчеты: Все оплаты картами, банковские переводы и операции через POS-терминалы будут осуществляться исключительно в евро уже с первого дня 2026 года.
  • Автоматы: Вендинговые машины и системы самообслуживания с 1 января будут принимать только евро.
  • Полный переход: С 1 февраля 2026 г. евро становится единственной официальной валютой, а лев теряет статус платежного средства.

Особенности наличных расчетов

Торговцы имеют право самостоятельно решать, принимать ли обе валюты в пределах одной транзакции, однако существуют четкие ограничения:

  • Остальные: Продавцы обязаны выдавать сдачу только в одной валюте (желательно в евро). Возврат остальных в львах разрешается только при отсутствии наличных евро в кассе.
  • Лимит на монеты: При наличном расчете торговец имеет право отказать в принятии более 50 единиц монет в львах за одну операцию.
  • Возврат товара: При рекламации сумма возвращается полностью в евро (или во львах, если евро нет в наличии).

Где обменять старые деньги

Болгарский народный банк примет львы для обмена на евро бессрочно. В коммерческих банках и отделениях «Болгарской почты» обмен возможен до конца 2026 года.

Напомним

Болгария присоединилась к Европейскому Союзу 1 января 2007 вместе с Румынией. Однако страна до сих пор не являлась членом еврозоны, то есть официально не использовала евро как валюту. Валютой страны оставался болгарский лев.

Только в июне 2025 года Европейская комиссия и Европейский центральный банк признали, что Болгария отвечает критериям перехода на евро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
