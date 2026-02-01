Multi от Минфин
1 февраля 2026, 9:18

Биткойн упал ниже $80 000: инвесторы массово выводят капитал из криптофондов

Рынок криптовалют завершил январь 2026 года значительным падением. Спотовые биткоин-ETF (биржевые фонды) в США зафиксировали массовый отток средств, который достиг $1,6 млрд за месяц. Это третий худший показатель в истории этих финансовых инструментов. На фоне распродаж цена биткоина впервые с апреля 2025 года опустилась ниже психологической отметки в $80 000. Об этом сообщает издание The Block со ссылкой на данные аналитической платформы SoSoValue.

Рынок криптовалют завершил январь 2026 года значительным падением.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекордный отток капитала

Последняя неделя января стала решающей для негативной статистики: инвесторы вывели из биткоин-фондов около $1,49 млрд. Давление продавцов усилилось во второй половине недели. Самый большой однодневный отток в 2026 году зафиксировали в среду — $818 млн, после чего в четверг фонды потеряли еще $510 млн.

Такая динамика стала резким контрастом по сравнению с началом года. Еще в первые дни января биткоин-ETF привлекли более $1,16 млрд, что дало повод старшему аналитику Bloomberg Эрику Балчунасу заявить, что эти продукты «входят в 2026 год, как лев».

Реакция рынка и ситуация с MicroStrategy

Массовый уход инвесторов из фондов мгновенно отразился на стоимости активов. В субботу цена биткоина упала ниже $80 000.

Падение котировок привело к знаковому событию: цена биткоина впервые с октября 2023 года опустилась ниже средней цены покупки компании MicroStrategy, которая составляет $76 037 за монету.

Эфир падает, а Solana и XRP держатся

Негативные настроения затронули и вторую по капитализации криптовалюту — Ethereum (эфир). Спотовые ETF на эфир потеряли за месяц около $353 млн. Самый большой удар пришелся на четверг, когда из фондов (в частности ETHA от BlackRock и FETH от Fidelity) вывели $253 млн. Цена эфира также просела, опустившись ниже $2 300.

В то же время альтернативные криптовалюты (альткоины) продемонстрировали устойчивость:

  • Solana (SOL): ETF на базе этой монеты привлекли $105 млн чистых поступлений за январь. Лидером здесь остается фонд BSOL от компании Bitwise.
  • XRP: Фонды показали скромный прирост в $16 млн. Хотя в среду был зафиксирован значительный отток ($93 млн), это лишь временно прервало положительную серию из 36 дней без оттока капитала с момента запуска этих фондов в ноябре.

Макроэкономические причины

Эксперты связывают синхронную распродажу биткоина и эфира с изменением настроений институциональных инвесторов, которые сокращают риски из-за внешних факторов:

  • Политика ФРС: Избрание бывшего управляющего ФРС Кевина Ворша следующим председателем Федеральной резервной системы рынок воспринял как сигнал к ужесточению монетарной политики, что негативно сказывается на рисковых активах.
  • Геополитика: Напряженность усилилась из-за сообщения о взрыве в порту Бендер-Аббас (Иран) и кратковременной приостановки работы правительства США (шатдаун).

Несмотря на волатильность, институциональный интерес сохраняется: Morgan Stanley уже подал заявки на запуск собственных спотовых ETF на биткоин и Solana.

Что такое средняя цена покупки MicroStrategy

MicroStrategy (теперь просто Strategy) — американская компания, которая является крупнейшим корпоративным владельцем биткойнов в мире. Под руководством Майкла Сейлора компания годами скупает криптовалюту за средства акционеров и привлеченные кредиты. Показатель в $76 037 — это средняя цена, которую компания заплатила за каждый биткойн в своем портфеле, учитывая все покупки за разные годы. Когда рыночная цена падает ниже этого уровня, это означает, что на бумаге многомиллиардные инвестиции компании временно становятся убыточными. Это важный психологический уровень для рынка, поскольку он показывает «точку боли» для крупнейшего игрока.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+55
JWT
JWT
1 февраля 2026, 9:48
#
Акції вниз, золото та срібло вниз, крипта вниз, куди виводять? В кеш?
+
0
amigo9876
amigo9876
1 февраля 2026, 11:39
#
И желательно в евро)
Ну или в USDT/C посидеть можно
+
0
Bitcoin
Bitcoin
1 февраля 2026, 15:05
#
Все инвесторы побежали скупать квартиры в Киеве.
+
0
Явам Нелох
Явам Нелох
1 февраля 2026, 15:30
#
Ага. Черги до посередників стоять щоб купити замерзлі квартири без опалення води світла Скуповують як горячі пиріжки посередники день і ніч маякню вигадують.
+
0
lider2000
lider2000
1 февраля 2026, 15:23
#
В гривну
+
0
Явам Нелох
Явам Нелох
1 февраля 2026, 15:30
#
В готівкову…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
