українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
31 января 2026, 11:32

НБУ потратил $3 млрд на поддержку гривны в январе: регулятор не купил ни одного доллара

Национальный банк Украины начал 2026 год с масштабных валютных интервенций для удержания курса. В течение января регулятор не приобрел в резервы ни одного доллара (или евро), зато потратил на продажу валюты более 3 миллиардов долларов США (в эквиваленте). Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ по состоянию на 31 января.

Национальный банк Украины начал 2026 год с масштабных валютных интервенций для удержания курса.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютная «диета»: только продажа

За последнюю неделю января Нацбанк продал на межбанковском рынке 860 миллионов долларов валюты в эквиваленте. Общая статистика месяца свидетельствует о значительном дефиците валюты на рынке, который НБУ вынужден перекрывать собственными резервами.

Тенденция 2025 года сохраняется

Текущая политика является продолжением стратегии прошлого года. За весь 2025 год НБУ выкупил в резервы лишь символические 42 миллиона долларов в эквиваленте, тогда как продажи составили более 36 миллиардов долларов. Главная цель таких действий — сглаживание курсовых колебаний и недопущение панической девальвации гривны в условиях войны.

Почему евро дорожает быстрее

Статистика за 2025 год демонстрирует расхождение в динамике курсов:

  • Гривна к доллару подешевела лишь на 0,8%.
  • Гривна к евро обвалилась на 14%.

Дело в том, что американский доллар сам по себе потерял позиции на мировой арене — за год он подешевел на 9% по отношению к корзине основных мировых валют. Поскольку гривна исторически более привязана к доллару, его слабость помогла украинской валюте удержать позиции в этой паре, при этом значительно проиграв евро.

Что такое валютные интервенции

Валютные интервенции — это операции центрального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке. В условиях структурного дефицита валюты (когда импорт превышает экспорт, а расходы на оборону и выплаты долгов высоки), НБУ выступает главным продавцом доллара.

Он продает валюту из золотовалютных резервов (которые пополняются в основном за счет международной помощи), чтобы удовлетворить спрос импортеров и населения. Если бы НБУ не делал этого и не потратил $3 млрд в январе, курс доллара взлетел бы вверх неконтролируемо.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Vadossssss
Vadossssss
31 января 2026, 12:42
#
Мало, нехай не жаднічає, ЗВР на рекордах можна і більше зливати.
+
0
Skeptik777
Skeptik777
31 января 2026, 12:49
#
Зливають стільки, скільки потребує уряд в рамках бюджету.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 17 незарегистрированных посетителей.
