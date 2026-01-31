НБУ потратил $3 млрд на поддержку гривны в январе: регулятор не купил ни одного доллара

Национальный банк Украины начал 2026 год с масштабных валютных интервенций для удержания курса. В течение января регулятор не приобрел в резервы ни одного доллара (или евро), зато потратил на продажу валюты более 3 миллиардов долларов США (в эквиваленте). Об этом свидетельствуют официальные данные НБУ по состоянию на 31 января.

Валютная «диета»: только продажа

За последнюю неделю января Нацбанк продал на межбанковском рынке 860 миллионов долларов валюты в эквиваленте. Общая статистика месяца свидетельствует о значительном дефиците валюты на рынке, который НБУ вынужден перекрывать собственными резервами.

Тенденция 2025 года сохраняется

Текущая политика является продолжением стратегии прошлого года. За весь 2025 год НБУ выкупил в резервы лишь символические 42 миллиона долларов в эквиваленте, тогда как продажи составили более 36 миллиардов долларов. Главная цель таких действий — сглаживание курсовых колебаний и недопущение панической девальвации гривны в условиях войны.

Почему евро дорожает быстрее

Статистика за 2025 год демонстрирует расхождение в динамике курсов:

Гривна к доллару подешевела лишь на 0,8%.

Гривна к евро обвалилась на 14%.

Дело в том, что американский доллар сам по себе потерял позиции на мировой арене — за год он подешевел на 9% по отношению к корзине основных мировых валют. Поскольку гривна исторически более привязана к доллару, его слабость помогла украинской валюте удержать позиции в этой паре, при этом значительно проиграв евро.

Что такое валютные интервенции

Валютные интервенции — это операции центрального банка по покупке или продаже иностранной валюты на межбанковском рынке. В условиях структурного дефицита валюты (когда импорт превышает экспорт, а расходы на оборону и выплаты долгов высоки), НБУ выступает главным продавцом доллара.

Он продает валюту из золотовалютных резервов (которые пополняются в основном за счет международной помощи), чтобы удовлетворить спрос импортеров и населения. Если бы НБУ не делал этого и не потратил $3 млрд в январе, курс доллара взлетел бы вверх неконтролируемо.