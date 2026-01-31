Правительство планирует продать 7% акций Приватбанка украинцам через «Дію»

Украинское правительство разрабатывает механизм частичной продажи акций государственного Приватбанка физическим лицам. Планируется реализовать 7% акций финучреждения, что позволит привлечь в государственный бюджет около 18 миллиардов гривен. Это может стать первым в истории страны случаем массовой продажи доли госпредприятия гражданам через цифровые сервисы. Об этом сообщает издание Mind.ua, ссылаясь на внутреннюю презентацию Кабмина.

Как будет работать «биржевая» распродажа в смартфоне

Согласно плану, разработанному при участии экс-главы Нацкомиссии по ценным бумагам Руслана Магомедова, продажа акций будет проходить в формате аукциона непосредственно через государственное приложение «Дія».

Ключевые условия участия для граждан:

Доступность: Покупать акции смогут исключительно граждане Украины.

Лимиты: Максимальная сумма инвестиции от одного лица ограничена 400 000 гривен (что эквивалентно примерно 1333 акциям по стартовой цене).

Механизм: Для участия необходимо внести средства на специальный счет в одном из государственных банков (Укргазбанк, Сенс Банк или Укрэксимбанк).

Продолжительность: Аукцион продлится один месяц.

Система будет работать по принципу отсечения: после завершения сбора заявок будет рассчитана средняя цена. Все заявки с ценой, выше или равной средней, будут удовлетворены, а те, кто предложил меньше, получат свои средства обратно. Купленные ценные бумаги будут зачислены на счета инвесторов, которые впоследствии смогут свободно продавать их на фондовых биржах.

Сколько стоят акции и какие дивиденды обещают

Стартовая цена одной акции Приватбанка определена на уровне 300 гривен. Всего уставный капитал банка состоит из 736 миллионов акций, из которых на продажу выставят 51,5 миллиона штук.

Правительство рассчитывает, что в ходе торгов цена может вырасти до целевого уровня в 350 гривен за акцию. Это позволит государству вернуть 1,7 гривны на каждую гривну, потраченную на спасение банка во время национализации в 2016 году.

Для инвесторов главным стимулом должны стать дивиденды. По расчетам авторов презентации, годовая доходность может составить около 10−12%.

Ожидаемые дивиденды за 2025 год — 43,6 грн на одну акцию.

В 2024 году этот показатель составлял 41,1 грн.

Зачем это государству

Помимо наполнения бюджета, этот проект рассматривается как пилотный. Его успех должен открыть путь к крупной приватизации других государственных банков, о которой власти говорят уже несколько лет.

Финансовое состояние Приватбанка позволяет рассчитывать на интерес инвесторов: за 2024 год банк получил 40,1 млрд грн прибыли, а его собственный капитал достигает 99,1 млрд грн. Важным фактором является и юридическая чистота актива — после победы в Высоком суде Лондона над бывшими владельцами (Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым) банк избавился от основных юридических рисков.