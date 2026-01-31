Украинцы стали лидерами среди иностранного бизнеса в Польше: за год открыто почти 34 тысячи ФЛП

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

31 января 2026, 13:05 Читати українською

Украинцы стали лидерами среди иностранного бизнеса в Польше: за год открыто почти 34 тысячи ФЛП

Украинские граждане продолжают активно интегрироваться в экономику соседней страны, став самой многочисленной группой иностранных предпринимателей в Польше по итогам прошлого года. В 2025 году наши соотечественники подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной хозяйственной деятельности (аналог украинского ФЛП). Об этом сообщает аналитический центр компании по трудоустройству Gremi Personal.

Украинские граждане продолжают активно интегрироваться в экономику соседней страны, став самой многочисленной группой иностранных предпринимателей в Польше по итогам прошлого года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гегемония украинцев в статистике

В целом Центр регистрации и информации о хозяйственной деятельности Польши (CEIDG) зафиксировал в 2025 году 288 800 новых заявок на открытие бизнеса. Хотя львиная доля новых предприятий (245 300) принадлежит самим полякам, активность иностранцев заметно растет.

В прошлом году иностранные граждане подали 43 500 документов на регистрацию, что составляет 15,1% от общего количества. Это на 2 300 заявок больше, чем в 2024 году. Среди нерезидентов украинцы удерживают безоговорочное лидерство. Для сравнения, граждане других стран регистрировали бизнес значительно реже:

  • белорусы — 2,7 тыс. регистраций;
  • румыны — 383;
  • россияне — 361.

Стоит отметить, что динамика открытия бизнесов украинцами остается стабильно высокой: в 2024 году этот показатель составил 33 165 человек.

Сферы деятельности и причины популярности

Аналитики выделяют несколько ключевых отраслей, где украинский бизнес в Польше чувствует себя наиболее уверенно. Это прежде всего сфера услуг: строительство, транспортные перевозки, общественное питание и бытовой сервис. Отдельным трендом является рост количества регистраций в секторе IT.

Эксперты отмечают интересную тенденцию: украинские предприниматели часто ориентируют свой сервис прежде всего на своих же соотечественников, проживающих в Польше, создавая таким образом внутренний рынок услуг в диаспоре.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами