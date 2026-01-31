Украинцы стали лидерами среди иностранного бизнеса в Польше: за год открыто почти 34 тысячи ФЛП

Украинские граждане продолжают активно интегрироваться в экономику соседней страны, став самой многочисленной группой иностранных предпринимателей в Польше по итогам прошлого года. В 2025 году наши соотечественники подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной хозяйственной деятельности (аналог украинского ФЛП). Об этом сообщает аналитический центр компании по трудоустройству Gremi Personal.

Гегемония украинцев в статистике

В целом Центр регистрации и информации о хозяйственной деятельности Польши (CEIDG) зафиксировал в 2025 году 288 800 новых заявок на открытие бизнеса. Хотя львиная доля новых предприятий (245 300) принадлежит самим полякам, активность иностранцев заметно растет.

В прошлом году иностранные граждане подали 43 500 документов на регистрацию, что составляет 15,1% от общего количества. Это на 2 300 заявок больше, чем в 2024 году. Среди нерезидентов украинцы удерживают безоговорочное лидерство. Для сравнения, граждане других стран регистрировали бизнес значительно реже:

белорусы — 2,7 тыс. регистраций;

румыны — 383;

россияне — 361.

Стоит отметить, что динамика открытия бизнесов украинцами остается стабильно высокой: в 2024 году этот показатель составил 33 165 человек.

Сферы деятельности и причины популярности

Аналитики выделяют несколько ключевых отраслей, где украинский бизнес в Польше чувствует себя наиболее уверенно. Это прежде всего сфера услуг: строительство, транспортные перевозки, общественное питание и бытовой сервис. Отдельным трендом является рост количества регистраций в секторе IT.

Эксперты отмечают интересную тенденцию: украинские предприниматели часто ориентируют свой сервис прежде всего на своих же соотечественников, проживающих в Польше, создавая таким образом внутренний рынок услуг в диаспоре.