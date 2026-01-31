Украинские граждане продолжают активно интегрироваться в экономику соседней страны, став самой многочисленной группой иностранных предпринимателей в Польше по итогам прошлого года. В 2025 году наши соотечественники подали 33 800 заявок на регистрацию единоличной хозяйственной деятельности (аналог украинского ФЛП). Об этом сообщает аналитический центр компании по трудоустройству Gremi Personal.
Украинцы стали лидерами среди иностранного бизнеса в Польше: за год открыто почти 34 тысячи ФЛП
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Гегемония украинцев в статистике
В целом Центр регистрации и информации о хозяйственной деятельности Польши (CEIDG) зафиксировал в 2025 году 288 800 новых заявок на открытие бизнеса. Хотя львиная доля новых предприятий (245 300) принадлежит самим полякам, активность иностранцев заметно растет.
В прошлом году иностранные граждане подали 43 500 документов на регистрацию, что составляет 15,1% от общего количества. Это на 2 300 заявок больше, чем в 2024 году. Среди нерезидентов украинцы удерживают безоговорочное лидерство. Для сравнения, граждане других стран регистрировали бизнес значительно реже:
- белорусы — 2,7 тыс. регистраций;
- румыны — 383;
- россияне — 361.
Стоит отметить, что динамика открытия бизнесов украинцами остается стабильно высокой: в 2024 году этот показатель составил 33 165 человек.
Сферы деятельности и причины популярности
Аналитики выделяют несколько ключевых отраслей, где украинский бизнес в Польше чувствует себя наиболее уверенно. Это прежде всего сфера услуг: строительство, транспортные перевозки, общественное питание и бытовой сервис. Отдельным трендом является рост количества регистраций в секторе IT.
Эксперты отмечают интересную тенденцию: украинские предприниматели часто ориентируют свой сервис прежде всего на своих же соотечественников, проживающих в Польше, создавая таким образом внутренний рынок услуг в диаспоре.
Комментарии