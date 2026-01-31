Кабинет Министров Украины принял решение, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг автоматически уменьшать суммы в платежках, если услуги не предоставлялись или были некачественными. Это касается случаев перебоев в поставках, вызванных российскими обстрелами или другими техническими причинами. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Перерасчет платежей за не предоставленные услуги коммунальщики должны осуществить самостоятельно — решение правительства
Без бюрократии: заявления писать не нужно
Главная новация решения заключается в отмене бумажной волокиты для потребителей. Отныне украинцам не нужно посещать абонентские отделы, стоять в очередях или писать письменные заявления для пересмотра начислений.
Обязанность пересчета возложена непосредственно на поставщиков услуг (водоканалы, теплоэнерго
Механизм распространяется на следующие виды услуг:
- теплоснабжение;
- водоснабжение;
- вывоз бытовых отходов.
Прозрачность и контроль
Во избежание злоупотреблений со стороны монополистов правительство вводит требование публичности. Операторы обязаны публиковать на своих официальных веб-сайтах подробную информацию о количестве дней, когда услуги не предоставлялись в каждом конкретном доме.
Результаты перерасчета потребители увидят уже в ближайших квитанциях за январь 2026 года. Контролировать выполнение этого постановления поручено Министерству развития общин и территорий, а также Госпродпотребслужбе, которые должны отчитываться о соблюдении новых правил.
«Люди должны платить только за реально полученные коммунальные услуги», — подчеркнула глава правительства.
