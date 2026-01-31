Перерасчет платежей за не предоставленные услуги коммунальщики должны осуществить самостоятельно — решение правительства

Кабинет Министров Украины принял решение, которое обязывает поставщиков коммунальных услуг автоматически уменьшать суммы в платежках, если услуги не предоставлялись или были некачественными. Это касается случаев перебоев в поставках, вызванных российскими обстрелами или другими техническими причинами. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Без бюрократии: заявления писать не нужно

Главная новация решения заключается в отмене бумажной волокиты для потребителей. Отныне украинцам не нужно посещать абонентские отделы, стоять в очередях или писать письменные заявления для пересмотра начислений.

Обязанность пересчета возложена непосредственно на поставщиков услуг (водоканалы, теплоэнерго и т. д. ). Компании должны самостоятельно вычислить периоды, когда услуга отсутствовала, и автоматически вычесть эти суммы из общего счета.

Механизм распространяется на следующие виды услуг:

теплоснабжение;

водоснабжение;

вывоз бытовых отходов.

Прозрачность и контроль

Во избежание злоупотреблений со стороны монополистов правительство вводит требование публичности. Операторы обязаны публиковать на своих официальных веб-сайтах подробную информацию о количестве дней, когда услуги не предоставлялись в каждом конкретном доме.

Результаты перерасчета потребители увидят уже в ближайших квитанциях за январь 2026 года. Контролировать выполнение этого постановления поручено Министерству развития общин и территорий, а также Госпродпотребслужбе, которые должны отчитываться о соблюдении новых правил.

«Люди должны платить только за реально полученные коммунальные услуги», — подчеркнула глава правительства.