Швейцария, Австралия и Канада возглавили рейтинг по закредитованности населения

Развитые экономики мира накопили рекордные объемы долгов домохозяйств, которые в некоторых странах уже превышают размер годового ВВП. Лидерами по уровню закредитованности населения стали Швейцария, Австралия и Канада, где доступность ипотеки и длительный период низких ставок привели к накоплению значительных обязательств. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы Voronoi, которые собраны на сайте МВФ.
Клуб «более 100%»
Согласно обнародованной статистике, в трех странах мира совокупный долг домохозяйств превышает стоимость всех товаров и услуг, производимых экономикой за год (ВВП). Бесспорным лидером является Швейцария, где этот показатель достиг 125,43%. За ней следуют Австралия (112,15%) и Канада (100,07%).
Главным драйвером таких цифр являются развитые рынки ипотечного кредитования. В этих странах высокая стоимость жилья заставляет граждан брать крупные кредиты, а банковские системы позволяют это делать массово. Также в пятерку самых закредитованных государств вошли Нидерланды (93,6%) и Новая Зеландия (90,25%).
Разрыв между развитыми рынками и развивающимися рынками
Интересно, что крупнейшие экономики мира демонстрируют более умеренный уровень долговой нагрузки граждан:
- США — 69,35%;
- Китай — 61,40%;
- Германия — 49,93%.
В отличие от богатых стран, развивающиеся государства имеют значительно меньшие показатели долга. Это объясняется менее развитыми финансовыми системами и ограниченным доступом населения к кредитам. Например, в Бразилии уровень долга составляет 36,35%, в Индонезии — 16,16%, а в Аргентине и Пакистане — менее 5%. В Сьерра-Леоне этот показатель вообще приближается к нулю (0,001%).
Двусторонний меч кредитования
Эксперты отмечают, что высокий уровень задолженности — это палка о двух концах. С одной стороны, кредиты стимулируют потребление и позволяют людям покупать активы (например, недвижимость). С другой — чрезмерная долговая нагрузка делает экономику уязвимой.
Ситуация у наших соседей
Анализируя данные рейтинга, стоит обратить внимание на страны Восточной Европы, которые являются соседями Украины. Они демонстрируют значительно более низкий уровень закредитованности по сравнению с западными партнерами, что свидетельствует о существенном потенциале для роста их финансовых рынков, но в то же время и о меньшей глубине проникновения банковских услуг.
Показатели соседей:
- Словакия — 43,40%;
- Чехия — 30,84%;
- Польша — 22,89%;
- Венгрия — 17,00%;
- Румыния — 10,75%.
Для сравнения, уровень долга в Польше почти в 4 раза ниже, чем в Великобритании (76,18%), и в 5,5 раза ниже, чем в Швейцарии. Это делает банковские системы восточноевропейских стран более устойчивыми к кризисам, поскольку население не испытывает критической нагрузки на семейные бюджеты из-за выплаты процентов.
Украина — одна из тех стран Европы, которая на карте МВФ в этом отчете обозначена как «No Data», что означает «нет данных».
Комментарии - 2
Экономически развитые страны с высоким уровнем доходов населения живут в долг!
Правительства этих стран живут в долг, население живёт в долг. Очень пагубная привычка.
Финансовая кабала правит умами людей и всем миром.