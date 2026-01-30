Multi от Минфин
30 января 2026, 14:20

Лучший отзыв месяца: как банк требовал подписать кредитный договор в обмен на доступ к зарплате

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в декабре 2025 года. Им стала клиентка ОТП Банка под ником oksana2000, которая пожаловалась на блокирование доступа к собственным средствам из-за нежелания подписывать кредитный договор.

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в декабре 2025 года.

Пользовательница рассказала, что много лет пользовалась услугами ОТП Банка: получала зарплату на карту, оформляла ипотеку, осуществляла регулярные переводы. Проблемы возникли в конце года, когда она попыталась перевести часть средств на свою карту в другом банке, где имела минусовой баланс.

Банк заблокировал все операции, мотивируя это превышением суточного лимита. При этом клиентка утверждает, что в течение двух дней не осуществляла никаких переводов, а перед этим смогла провести только одну транзакцию. Даже после повышения лимита и повторной авторизации через «Дію» ситуация не изменилась.

Но больше всего возмущение у oksana2000 вызвал другой момент: в мобильном приложении появился кредитный договор, а любые действия с картой стали недоступны до момента его подписания.

«Я в шоке!!! Мне не нужны кредиты и кредитные договоры! Если это условие обслуживания в банке, сообщите, потому что такие условия мне не подходят», — отмечает клиентка.

Фактически человек оказался в ситуации, когда не мог распоряжаться собственными средствами без согласия на дополнительную финансовую услугу, которую он не заказывал.

Позиция экспертов

«Минфин» обратился к ОТП Банку с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, на каких основаниях было заблокировано распоряжение средствами клиентки, почему доступ к счету был связан с необходимостью подписания кредитного договора, и является ли такая практика стандартной политикой банка, и как предотвратить подобные случаи в будущем. На момент публикации ответа от банка не получено.

Юристы объяснили, что блокировка клиенту доступа к собственным средствам возможна только в случаях, прямо предусмотренных законом — например, в рамках финансового мониторинга, на основании судебных решений или санкций.

«В соответствии со ст. 1068 Г К Украины и Законом Украины „О платежных услугах“, банк не имеет права без надлежащего обоснования блокировать распоряжение собственными средствами клиента», — сказал Илья Колесник.

Особенно критично выглядит ситуация, когда доступ к счету ставится в зависимость от подписания кредитного договора. По словам эксперта, такие действия противоречат принципу свободы договора (ст. 627 ГК Украины) и могут квалифицироваться как:

  • навязывание финансовых услуг;
  • недобросовестная коммерческая практика;
  • нарушение прав потребителя.

Среди инструментов защиты для клиентов в подобных ситуациях Илья Колесник называет:

  • обращение с жалобой в НБУ;
  • подача заявления в Госпродпотребслужбу;
  • требование судебной защиты, в частности, восстановление доступа к средствам и компенсации причиненного ущерба.

Правила конкурса «Лучший отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

  • Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.
  • Описанный опыт должен быть полезен для других клиентов банка.
  • В отзыве может быть описан как негативный, так и положительный опыт пользователя.
  • Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Лучшего отзыва месяца» читайте здесь.

Источник: Минфин
