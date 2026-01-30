Биткоин продолжил падение, SEC и CFTC объединяются для создания прозрачных правил крипторынка: что нового

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

$85 000 не предел: биткоин продолжил падение

Несмотря на то, что вчера вечером первая криптовалюта упала ниже $85 000, обвал биткоина на этом не закончился. В ночь на 30 января актив в моменте торговался около $81 000. К моменту написания новости цена BTC составляет около $82 500. За сутки «цифровое золото» потеряло более 6%.

Ethereum также потерял в цене и опустился ниже $2 700. Сейчас он торгуется около $2 730. За последние 24 часа актив снизился более чем на 7%. Остальные активы с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение.

Это привело к массовым ликвидациям по фьючерсным контрактам — суточные потери составили $1,8 млрд. Под принудительное закрытие позиций попали более 280 тысяч трейдеров. Об этом свидетельствуют данные CoinGlass.

Конец эпохи суровых санкций: SEC и CFTC объединяются для создания прозрачных правил крипторынки

Регуляторы США изменяют стратегию по цифровым активам. Вместо агрессивных судебных тяжб, которыми отличился предыдущий глава SEC Гэри Генслер, новое руководство ведомств делает ставку на стимулирование инноваций. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявили глава SEC Пол Аткинс и глава CFTC Майкл Селиг.

Поскольку профильное законодательство (в частности Clarity Act) до сих пор находится на стадии обсуждения в Конгрессе, регуляторы решили действовать самостоятельно. SEC и CFTC планируют подписать меморандум, чтобы:

Четко разделить полномочия: SEC будет контролировать токенизированные ценные бумаги, а CFTC — цифровые товары.

Избежать конфликтов: В прошлом ведомства часто спорили за право контроля за определенными активами; теперь они стремятся формализовать сотрудничество.

Действовать в пределах действующих полномочий: Аткинс подчеркнул, что регуляторы имеют достаточно прав для установления правил игры, не дожидаясь финального решения законодателей.

Главным новшеством может стать разрешение на вывод новых технологий на рынок без предварительного длительного согласования.

Пол Аткинс обсуждает возможность предоставления так называемого «инновационного исключения». Это позволит компаниям запускать новые токены и технологии в тестовом режиме. Приоритетом становится не наказание за нарушение прошлых лет, а создание рамок для будущего развития индустрии.

Взлом Clawdbot: как мошенники нажились на $16 млн из-за фейкового токена

Злоумышленники воспользовались организационными изменениями в проекте ШИ-агента Clawdbot, чтобы запустить масштабную мошенническую схему. Из-за взлома старых учетных записей разработчиков был выпущен скам-токен CLAWD, капитализация которого за считанные часы взлетела до $16 млн, а затем обрушилась до нуля.

Хакеры получили контроль над устаревшими аккаунтами Clawdbot в соцсетях и на платформах для разработчиков именно в момент, когда проект проходил через вынужденный ребрендинг.

Используя доверие к официальным каналам, злоумышленники продвигали токен CLAWD как «официальный актив» проекта. Ажиотаж среди трейдеров привел к тому, что стоимость монеты мгновенно выросла, достигнув капитализации в $16 млн.

После достижения пика цена резко рухнула, оставив большинство инвесторов с убытком.

Создатель Clawdbot Питер Штайнбергер оперативно опроверг любую связь с выпуском криптовалюты. Штайнбергер подчеркнул, что проект вообще не планирует запускать собственные токены, а какие-либо призывы к инвестициям являются мошенничеством.

Атака стала возможной из-за потери контроля над старыми аккаунтами при переходе на новое название.

Чтобы защитить пользователей, команда ускорила переход на новое название — Moltbot и существенно усилила меры безопасности, чтобы окончательно разорвать связь со скомпрометированными ресурсами Clawdbot.