українська
30 января 2026, 12:56

рф согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля

россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом на фронте и в тылу фиксируются новые атаки.

рф не подтвердила энергетическое перемирие
Фото: ДСНС

Позиция Кремля

«Президент Трамп обратился с просьбой к президенту путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву в период создания благоприятных условий для проведения переговоров… Да, было личное обращение президента Трампа», — ответил он на вопрос, поддержала ли Москва инициативу Вашингтона.

Ранее официальные лица рф избегали конкретики относительно «недели тишины». Песков на прямой вопрос о договоренности отвечал, что пока не может это комментировать.

Минобороны рф также не делало никаких официальных заявлений о запрете ударов, хотя российские военные блоггеры активно распространяли слухи о «устном приказе» не бить по энергетике с 7 утра 29 января.

Зеленский и Трамп: перемирие на период морозов

«Минфин» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил обсуждение этого вопроса во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби. Он назвал заявление Трампа «важным» и выразил надежду, что деэскалация будет способствовать движению до завершения войны.

По словам Дональда Трампа, он лично просил владимира путина приостановить обстрелы на неделю из-за экстремальных холодов в Украине, и тот якобы согласился.

Первый день «перемирия» на практике: дроны и ракеты

Несмотря на дипломатические заявления, ночь на 30 января не была спокойной. По данным Воздушных сил ВСУ, россия выпустила 111 дронов и баллистическую ракету «Искандер-М». Хотя около 80 беспилотников были сбиты, часть из них достигла целей.

«Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 25 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на двух локациях», — говорится в сообщении.

В Запорожье под обстрел попал объект промышленной инфраструктуры, повреждены жилые дома, пострадали. В Харьковской области из-за атак дронов один человек погиб, двое раненых.

В то же время, по заявлению Министерства обороны рф, за прошедшую ночь российские средства противовоздушной обороны якобы перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников.

Что дальше?

Ключевой датой должно стать 1 февраля, когда в Абу-Даби (ОАЭ) запланирован следующий раунд переговоров между Украиной, США и рф. Там же стороны имеют возможность окончательно зафиксировать статус энергетического моратория.

Отметим, что ключевым препятствием для достижения мира в Украине остается территориальный вопрос. россия настаивает на полном установлении контроля над Донецкой областью. В то же время, США пытаются убедить Киев согласиться на эти условия.

Напомним, 23−24 января в Абу-Даби впервые с начала полномасштабной войны рф против Украины состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций США, россии и Украины о возможном завершении войны.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

+
0
kadaad1988
kadaad1988
30 января 2026, 14:29
#
П и д, а р трамп снова рассказывает сказки, что это он сделал.
