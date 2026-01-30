Золото стремительно дешевеет: Трамп определился с кандидатом на главу ФРС

Цены на золото резко ушли вниз после серии рекордных максимумов. Главным катализатором падения стали новости о том, что президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС). Эта новость спровоцировала рост курса доллара, сделав драгоценные металлы более дорогими для международных покупателей. Об этом сообщает Bloomberg.

Резкие колебания: от рекорда к обвалу

Пятница, 30 января, стала днем экстремальной волатильности для рынка металлов:

Обвал цены: Золото потеряло до 4,8% стоимости в день, опустившись до отметки около $5 200 за тройскую унцию. Это произошло сразу после того, как накануне металл обновил исторический максимум на уровне $5 594.

Сопутствующие металлы: Серебро упало еще более существенно — почти на 5% (до $110), отступив от максимальной цены в $121, зафиксированной только сутки назад.

Доллар идет вверх: Индекс доллара вырос на 0,5%, что традиционно оказывает давление на цены сырьевых товаров.

Почему рынок боится Кевина Уорша?

Кевин Уорш считается фаворитом Трампа взамен Джерому Пауэллу. Фигура Орша вызывает неоднозначную реакцию. Исторически он известен как сторонник жесткой монетарной политики и противник чрезмерной печати денег.

В последнее время Уорш публично поддерживал идею снижения процентных ставок, совпадающую с желанием Трампа «разогнать» экономику перед выборами 2026 года. Инвесторы надеются, что Уорш сможет сохранить определенную автономность ФРС, не становясь полностью подконтрольным Белому дому.

«Подушка безопасности» для золота.

Несмотря на текущее падение золото остается в плюсе на 20% с начала года. Высокую цену поддерживает всеобщий хаос в международной политике:

Тарифные войны: Трамп угрожает новыми пошлинами Европе, Канаде и Южной Корее, а также странам, поставляющим нефть на Кубу.

Обострение с Ираном: Угрозы военными ударами со стороны Вашингтона принуждают инвесторов держать активы в безопасном золоте.

Бюджетное соглашение: Временное избегание шатдауна (остановки работы правительства США) несколько успокоило рынки, но переговоры по миграционной политике остаются напряженными.

«Это классическая история: быстрый рост — быстрое падение. Рынок просто ждал повода, чтобы зафиксировать прибыль после параболического взлета цен», — комментируют аналитики Oversea-Chinese Banking Corp.