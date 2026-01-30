Золото стремительно дешевеет: Трамп определился с кандидатом на главу ФРС

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 января 2026, 9:34 Читати українською

Золото стремительно дешевеет: Трамп определился с кандидатом на главу ФРС

Цены на золото резко ушли вниз после серии рекордных максимумов. Главным катализатором падения стали новости о том, что президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть кандидатуру Кевина Уорша на должность главы Федеральной резервной системы (ФРС). Эта новость спровоцировала рост курса доллара, сделав драгоценные металлы более дорогими для международных покупателей. Об этом сообщает Bloomberg.

Золото стремительно дешевеет: Трамп определился с кандидатом на главу ФРС
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Резкие колебания: от рекорда к обвалу

Пятница, 30 января, стала днем экстремальной волатильности для рынка металлов:

  • Обвал цены: Золото потеряло до 4,8% стоимости в день, опустившись до отметки около $5 200 за тройскую унцию. Это произошло сразу после того, как накануне металл обновил исторический максимум на уровне $5 594.
  • Сопутствующие металлы: Серебро упало еще более существенно — почти на 5% (до $110), отступив от максимальной цены в $121, зафиксированной только сутки назад.
  • Доллар идет вверх: Индекс доллара вырос на 0,5%, что традиционно оказывает давление на цены сырьевых товаров.

Почему рынок боится Кевина Уорша?

Кевин Уорш считается фаворитом Трампа взамен Джерому Пауэллу. Фигура Орша вызывает неоднозначную реакцию. Исторически он известен как сторонник жесткой монетарной политики и противник чрезмерной печати денег.

В последнее время Уорш публично поддерживал идею снижения процентных ставок, совпадающую с желанием Трампа «разогнать» экономику перед выборами 2026 года. Инвесторы надеются, что Уорш сможет сохранить определенную автономность ФРС, не становясь полностью подконтрольным Белому дому.

Читайте также: ФРС оставила ставку без изменений. Как отреагировали рынки

«Подушка безопасности» для золота.

Несмотря на текущее падение золото остается в плюсе на 20% с начала года. Высокую цену поддерживает всеобщий хаос в международной политике:

  • Тарифные войны: Трамп угрожает новыми пошлинами Европе, Канаде и Южной Корее, а также странам, поставляющим нефть на Кубу.
  • Обострение с Ираном: Угрозы военными ударами со стороны Вашингтона принуждают инвесторов держать активы в безопасном золоте.
  • Бюджетное соглашение: Временное избегание шатдауна (остановки работы правительства США) несколько успокоило рынки, но переговоры по миграционной политике остаются напряженными.

«Это классическая история: быстрый рост — быстрое падение. Рынок просто ждал повода, чтобы зафиксировать прибыль после параболического взлета цен», — комментируют аналитики Oversea-Chinese Banking Corp.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами