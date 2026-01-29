Tesla прекращает выпуск электромобилей Model S и Model X. Что говорит Маск

Глава Tesla Илон Маск объявил о прекращении выпуска электромобилей Model S и Model X. Свернуть производство этих моделей, сообщил Маск во время телефонной конференции с инвесторами, планируется во втором квартале 2026 года, пишет CNN .

Что говорит Маск

По словам Маска, завод во Фримонте, штат Калифорния, где делали эти электромобили, будет переоборудован для выпуска человекоподобных роботов Optimus.

О прекращении выпуска двух моделей электромобилей Tesla объявила на фоне значительного снижения прибыли и объема продаж, зафиксированных в конце 2025 года.

CNN отмечает, что на имидж Tesla среди некоторых американских и европейских потребителей повлияла политическая активность Маска и его сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом.

При этом CNN пишет, что в целом на продажи Tesla отказ от Model S и Model X вряд ли окажет значительное влияние — на долю таких автомобилей совокупно приходится около 3% продаж.

Будущее за роботами

Илон Маск активно развивает робототехнику через компанию Tesla, создавая человекоподобного робота Optimus (Tesla Bot), который должен трансформировать рынок труда, работать на заводах и в быту.

Маск планирует серийное производство роботов для собственных нужд, видя в этом будущее компании, что может превысить ценность даже производство электромобилей.

Основные направления деятельности Илона Маска в робототехнике:

Optimus (Tesla Bot): Гуманоидный робот (рост 1,73 м, вес 57 кг), использующий ИИ и сенсоры Tesla, представленный во втором поколении (Gen 2).

Цель: создать «армию роботов» для выполнения опасных, скучных или рутинных задач, что, по словам Маска, покончит с бедностью.

Интеграция ШИ: Оптимизация роботов с помощью тех же алгоритмов, что и автопилот Tesla.

Производство Tesla планирует серийное производство и внедрение роботов на своих заводах.

Перспективы: Маск заявлял, что Optimus сможет выполнять бытовые задания, работать хирургом и будет стоить меньше, чем автомобиль ($20−30 тыс.).

Кроме того, компания Neuralink, соучредителем которой является Маск, занимается разработкой нейрокомпьютерных интерфейсов для обмена информацией между мозгом человека и электроникой