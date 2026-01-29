Золото взлетело выше $5500, серебро почти $120

Золото и серебро продолжили стремительно дорожать и обновлять рекорды, несмотря на решение ФРС не снижать процентные ставки, передает Bloomberg.

Взлет металлов

Спотовая цена золота 29 января впервые поднялась выше $5500 за тройскую унцию. Котировки металла подпрыгнули более чем на 3%, продолжив ралли после скачка на 4,6% на предыдущей сессии — максимального прироста за день со времен пика пандемии коронавируса в марте 2020 года,

Серебро в ходе торгов в четверг достигло $119,34 за унцию, также обновив рекорд. В 2026 году золото уже подорожало более чем на 27%. Серебро с начала этого года взлетело в цене более чем на 60%.

Что говорят аналитики

Золото и серебро потянули за собой весь сектор благородных металлов, от платины до палладия, и даже базовые металлы, отмечает CNBC.

«Мы прогнозировали стремительный рост цен на золото с начала прошлого года, — приводит телеканал слова президента Yardeni Research Эда Ярдени. — Но он перерос в ажиотажный взлет цен на все драгоценные металлы, многие базовые металлы и редкоземельные элементы».

«Я бы охарактеризовала рынки драгоценных металлов как „сломанные“, учитывая неслыханную волатильность», — заявила CNBC Ники Шилс из MKS PAMP.

Опрошенные телеканалом аналитики отметили, что сейчас на цены влияют не столько реальный спрос и предложение, сколько волатильные потоки ликвидности. Это вызывает экстремальные колебания и отрыв от фундаментальных показателей. После ажиотажного ралли последних двух месяцев драгметаллы «тактически перекуплены», утверждает Шилс.

«Золото больше не является просто хеджем от кризиса или инфляции; оно все чаще рассматривается как нейтральный и надежный актив для сохранения стоимости, который также обеспечивает диверсификацию в широком спектре макроэкономических режимов», — цитирует Reuters аналитическую записку OCBC.

«Хотя параболический характер ралли предполагает, что откат не за горами, ожидается, что фундаментальные факторы останутся благоприятными в течение всего 2026 года, что делает любые просадки привлекательными возможностями для покупки», — заявил аналитик IG Тони Сикамор.