Фондовый рынок Южной Кореи обогнал немецкий рынок по капитализации

Капитализация фондового рынка Южной Кореи

Капитализация фондового рынка азиатской страны достигла $3,25 трлн после увеличения примерно на $1,7 трлн с начала 2025 года, следует из подсчетов Bloomberg по состоянию на 28 января. Эти данные превысили показатели фондового рынка Германии (его капитализация, по оценкам Bloomberg, составляет $3,22 трлн) и сделали Южную Корею десятым крупнейшим фондовым рынком в мире, уточняет Bloomberg, замечая, что перед Южной Кореей в этом списке теперь Тайвань.

Изменение расстановки сил в рейтинге подчеркивает стремительный рост корейских акций, поддержанный реформами в интересах акционеров и ключевой ролью страны в глобальной цепочке поставок для индустрии ИИ, отмечает Bloomberg.

Индекс Kospi вырос на 23% в 2026 году, тогда как немецкий DAX прибавил лишь 1,7% на фоне геополитической неопределенности и отсутствия ясности в вопросе экономического стимулирования, объясняет агентство.

Что толкает рынок вверх

Динамика Kospi начала опережать движение немецкого DAX еще в прошлом году, когда надежды на быстрые стимулы в крупнейшей экономике Европы ослабли. Одним из ключевых факторов южнокорейского ралли в прошлом году стала поддержка фондового рынка со стороны президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и продвижение в стране реформ корпоративного управления.

Эти шаги совпали с дефицитом на рынке памяти и ростом цен на эти комплектующие для чипов и в итоге привели к резкому удорожанию акций чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix. Бум в робототехнике также обеспечил значительный рост бумаг Hyundai Motor и связанных с ней компаний. Импульс оказался настолько сильным, что на прошлой неделе Kospi впервые в истории превысил отметку в 5000 пунктов, указывает Bloomberg.

Дополнительную поддержку корейскому рынку оказала высокая доля технологического сектора — он составляет около 40% веса индекса, тогда как в DAX значимую роль играют промышленные и оборонные компании, подчеркивает агентство.

При этом корейские акции по-прежнему выглядят недооцененными. Индекс Kospi торгуется с коэффициентом P/E 10,6 к ожидаемой прибыли на акцию, тогда как аналогичный показатель для немецкого рынка составляет 16,5, свидетельствуют данные Bloomberg.

Масштабы экономик

Несмотря на сближение по рыночной капитализации, масштабы экономик Южной Кореи и Германии остаются несопоставимыми, замечает Bloomberg. В 2024 году Южная Корея занимала 12-е место в мире по объему ВВП, тогда как Германия находилась на третьей позиции, следует из данных Всемирного банка. Крупнейшая экономика Европы была примерно в 2,5 раза больше — около $4,69 трлн против $1,88 трлн у Кореи, сообщает Bloomberg.