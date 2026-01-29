Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
29 января 2026, 9:26 Читати українською

Фондовый рынок Южной Кореи обогнал немецкий рынок по капитализации

Фондовый рынок Южной Кореи обогнал немецкий рынок акций по капитализации, подсчитал Bloomberg.

Фондовый рынок Южной Кореи обогнал немецкий рынок акций по капитализации, подсчитал Bloomberg. ► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахКапитализация фондового рынка Южной КореиКапитализация фондового рынка азиатской страны достигла $3,25 трлн после увеличения примерно на $1,7 трлн с начала 2025 года, следует из подсчетов Bloomberg по состоянию на 28 января.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Капитализация фондового рынка Южной Кореи

Капитализация фондового рынка азиатской страны достигла $3,25 трлн после увеличения примерно на $1,7 трлн с начала 2025 года, следует из подсчетов Bloomberg по состоянию на 28 января. Эти данные превысили показатели фондового рынка Германии (его капитализация, по оценкам Bloomberg, составляет $3,22 трлн) и сделали Южную Корею десятым крупнейшим фондовым рынком в мире, уточняет Bloomberg, замечая, что перед Южной Кореей в этом списке теперь Тайвань.

Изменение расстановки сил в рейтинге подчеркивает стремительный рост корейских акций, поддержанный реформами в интересах акционеров и ключевой ролью страны в глобальной цепочке поставок для индустрии ИИ, отмечает Bloomberg.

Индекс Kospi вырос на 23% в 2026 году, тогда как немецкий DAX прибавил лишь 1,7% на фоне геополитической неопределенности и отсутствия ясности в вопросе экономического стимулирования, объясняет агентство.

Что толкает рынок вверх

Динамика Kospi начала опережать движение немецкого DAX еще в прошлом году, когда надежды на быстрые стимулы в крупнейшей экономике Европы ослабли. Одним из ключевых факторов южнокорейского ралли в прошлом году стала поддержка фондового рынка со стороны президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и продвижение в стране реформ корпоративного управления.

Эти шаги совпали с дефицитом на рынке памяти и ростом цен на эти комплектующие для чипов и в итоге привели к резкому удорожанию акций чипмейкеров Samsung Electronics и SK Hynix. Бум в робототехнике также обеспечил значительный рост бумаг Hyundai Motor и связанных с ней компаний. Импульс оказался настолько сильным, что на прошлой неделе Kospi впервые в истории превысил отметку в 5000 пунктов, указывает Bloomberg.

Дополнительную поддержку корейскому рынку оказала высокая доля технологического сектора — он составляет около 40% веса индекса, тогда как в DAX значимую роль играют промышленные и оборонные компании, подчеркивает агентство.

При этом корейские акции по-прежнему выглядят недооцененными. Индекс Kospi торгуется с коэффициентом P/E 10,6 к ожидаемой прибыли на акцию, тогда как аналогичный показатель для немецкого рынка составляет 16,5, свидетельствуют данные Bloomberg.

Масштабы экономик

Несмотря на сближение по рыночной капитализации, масштабы экономик Южной Кореи и Германии остаются несопоставимыми, замечает Bloomberg. В 2024 году Южная Корея занимала 12-е место в мире по объему ВВП, тогда как Германия находилась на третьей позиции, следует из данных Всемирного банка. Крупнейшая экономика Европы была примерно в 2,5 раза больше — около $4,69 трлн против $1,88 трлн у Кореи, сообщает Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 3

+
+15
R S
R S
29 января 2026, 10:18
#
Я уже давно пишу и говорю, что Германия загибается.
А мне никто не верит…(
+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
29 января 2026, 11:54
#
Я вірю:)
Це видно вже неозброєним оком.
+
0
R S
R S
29 января 2026, 12:01
#
Спасибо за поддержку!
Кстати, тут подоспело ещё одно подтверждение, что в экономике Германии дела очень плохие:
Уряд Німеччини погіршив економічний прогноз на 2026 рік
https://minfin.com.ua/ua/2026/01/29/167164094/
