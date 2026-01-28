Украинский финмон договорился с коллегами из Швейцарии о прямом обмене финансовой разведывательной информацией

Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала меморандум со швейцарскими коллегами, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях. Об этом сообщает глава Госфинмониторинга Филипп Пронин 28 января.

Историческое соглашение

Этот документ стал прецедентом в финансовых отношениях двух государств. Ранее подобное взаимодействие могло быть затруднено бюрократическими процедурами, теперь же процесс обмена данными станет значительно проще и быстрее. Соглашение заключено со Швейцарским бюро по противодействию отмыванию средств (MROS).

«Это первый в истории двусторонний документ о прямом обмене финансовой разведывательной информацией между подразделениями финансовой разведки Украины и Швейцарии», — отметил Филип Пронин.

Как это будет работать

Новые договоренности предусматривают, что финансовые разведки обеих стран смогут оперативно передавать друг другу информацию, касающуюся:

подозрений в отмывании доходов, полученных преступным путем;

предикатных преступлений (преступлений, предшествовавших отмыванию денег, например, коррупция или мошенничество);

финансирование терроризма.

Важно, что обмен данными будет происходить не только в ответ на официальный запрос, но и в так называемом «спонтанном режиме» — когда одна из сторон обнаруживает подозрительную активность и по собственной инициативе сообщает об этом партнеров.

Роль Швейцарии в мировых финансах

Швейцария исторически является одним из крупнейших мировых финансовых центров, где концентрируется частный капитал со всего мира, в том числе и из Украины. Долгое время швейцарские банки славились своей абсолютной банковской тайной, что делало их привлекательными не только для честного бизнеса, но и для коррупционеров, которые пытались скрыть незаконные доходы.

Однако в последние годы Швейцария активно меняет свою политику в сторону прозрачности, присоединяясь к глобальным инициативам по борьбе с отмыванием денег. Швейцарское бюро по противодействию отмыванию средств (MROS), с которым подписано соглашение, функционирует при Федеральном офисе полиции Швейцарии и является ключевым органом, анализирующим отчеты о подозрительных транзакциях от банков и других финансовых посредников.