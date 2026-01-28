Multi от Минфин
українська
28 января 2026, 12:56

Украинский финмон договорился с коллегами из Швейцарии о прямом обмене финансовой разведывательной информацией

Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала меморандум со швейцарскими коллегами, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях. Об этом сообщает глава Госфинмониторинга Филипп Пронин 28 января.

Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала меморандум со швейцарскими коллегами, который позволит ведомствам двух стран напрямую обмениваться разведывательной информацией о сомнительных финансовых операциях.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Историческое соглашение

Этот документ стал прецедентом в финансовых отношениях двух государств. Ранее подобное взаимодействие могло быть затруднено бюрократическими процедурами, теперь же процесс обмена данными станет значительно проще и быстрее. Соглашение заключено со Швейцарским бюро по противодействию отмыванию средств (MROS).

«Это первый в истории двусторонний документ о прямом обмене финансовой разведывательной информацией между подразделениями финансовой разведки Украины и Швейцарии», — отметил Филип Пронин.

Как это будет работать

Новые договоренности предусматривают, что финансовые разведки обеих стран смогут оперативно передавать друг другу информацию, касающуюся:

  • подозрений в отмывании доходов, полученных преступным путем;
  • предикатных преступлений (преступлений, предшествовавших отмыванию денег, например, коррупция или мошенничество);
  • финансирование терроризма.

Важно, что обмен данными будет происходить не только в ответ на официальный запрос, но и в так называемом «спонтанном режиме» — когда одна из сторон обнаруживает подозрительную активность и по собственной инициативе сообщает об этом партнеров.

Роль Швейцарии в мировых финансах

Швейцария исторически является одним из крупнейших мировых финансовых центров, где концентрируется частный капитал со всего мира, в том числе и из Украины. Долгое время швейцарские банки славились своей абсолютной банковской тайной, что делало их привлекательными не только для честного бизнеса, но и для коррупционеров, которые пытались скрыть незаконные доходы.

Однако в последние годы Швейцария активно меняет свою политику в сторону прозрачности, присоединяясь к глобальным инициативам по борьбе с отмыванием денег. Швейцарское бюро по противодействию отмыванию средств (MROS), с которым подписано соглашение, функционирует при Федеральном офисе полиции Швейцарии и является ключевым органом, анализирующим отчеты о подозрительных транзакциях от банков и других финансовых посредников.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
