Компания сыновей Трампа ворвалась в топ-20 владельцев биткоина, криптостартап Mesh стал «единорогом»: что нового

Компания сыновей Трампа ворвалась в топ-20 владельцев биткоина: резервы ABTC превысили 5800 BTC

Криптовалютная корпорация American Bitcoin Corp (ABTC), которую возглавляют сыновья президента США Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, демонстрирует агрессивные темпы накопления первой криптовалюты. Менее чем через пять месяцев после выхода на Nasdaq компания стала одним из крупнейших корпоративных владельцев биткоина в мире.

По состоянию на конец января 2026 г. корпоративный резерв ABTC достиг 5 843 BTC. Эрик Трамп, занимающий должность директора по стратегии, отметил, что с момента публичного дебюта (3 сентября 2025 г.) компания уверенно обошла десятки конкурентов.

Кого опередила ABTC за последние месяцы:

GameStop Corp (4710 BTC)

Boyaa Interactive (4 091 BTC)

Bitcoin Group SE (3 605 BTC)

DeFi Technologies (2 452 BTC)

«За 4 месяца и 22 дня мы обогнали одну структуру за другой. ABTC возглавляет наступление, развивая биткоин-инфраструктуру Америки быстрее любого», — заявил Эрик Трамп.

Одним из ключевых показателей эффективности компании стал BTC Yield (доходность на биткоин-активы), составивший примерно 116%. Этот показатель отражает эффективность стратегии накопления криптовалюты относительно количества акций в обращении, что является важным сигналом для инвесторов Nasdaq.

American Bitcoin Corp занимает 18-е место в мировом рейтинге публичных компаний по объему биткоин-резервов. Следующей целью Эрик Трамп назвал компанию Майка Новограца — Galaxy Digital Holdings (GLXY), которая сейчас удерживает 17-ю позицию.

Южная Корея открывает рынок для иностранных стейблкоинов

Южная Корея готовится к масштабной либерализации рынка цифровых активов. Как сообщают местные СМИ, глава Банка Кореи Ли Чан-Йонг заявил о готовности страны разрешить резидентам инвестировать в виртуальные активы и стейблкоины, выпущенные за границей.

Пока регулятор готовит систему регистрации для внутренних эмитентов цифровых активов, Ли Чан-Йонг наметил четкое видение использования различных типов токенов:

Международные переводы: Для трансграничных операций наиболее эффективны стейблкоины, номинированные в вонах.

Внутренние платежи: Приоритет будет предоставляться токенизированным депозитам, которые лучше адаптированы к внутреннему рынку.

Глобальная конкуренция: Глава Ц Б признал преимущество долларовых стейблкоинов из-за их доступности и низкой стоимости по сравнению с традиционным фиатом.

Любопытно, что Южная Корея не видит смысла во внедрении розничной цифровой валюты центробанка (CBDC). По словам Ли, национальная система быстрых платежей уже настолько развита, что розничная CBDC просто не будет иметь преимуществ. Банк Кореи сосредоточится на оптовой модели CBDC и токенизированных депозитах для поддержания устойчивости финансовой системы.

Несмотря на готовность к открытию рынка, регулятор остается аккуратным:

Угроза обхода контроля Существует риск, что комбинация корейских и долларовых стейблкоинов может стать инструментом для выведения капитала в обход государственных ограничений.

Усиление надзора: Ли Чан-Йонг подчеркнул, что область цифровых активов требует не смягчения, а наоборот — усиления контроля для предотвращения системных кризисов в долгосрочной перспективе.

Читайте также: Tether представила новый стейблкоин для США — USAT

Основатель Base отказался от искусственного «помпа» токенов: курс на прозрачные рынки

Джесси Поллак, основатель L2-сети Base (разработанной Coinbase), публично выступил против искусственных манипуляций с ценами активов внутри экосистемы. Он подчеркнул, что команда не собирается заниматься «заурочной координацией» графиков для поддержки отдельных монет.

Заявление стало ответом на критику пользователей, недовольных засильем мем-токенов в сети Base. Некоторые участники сообщества призвали разработчиков сплотиться вокруг одного сильного актива и поддержать его ликвидностью сверху, чтобы стимулировать рост рынка.

Позиция Джесси Поллака:

Свободный рынок: Любая тайная координация капитала противоречит ценностям команды и создает несправедливые преимущества для одних активов за счет других.

Юридические риски: Поллак намекнул, что подобные действия, вероятно, нарушают законодательство (в частности, по манипулированию рынком).

Уровни условия: По мнению разработчика, только открытый рынок дает каждому шанс на победу через обучение и усовершенствование, тогда как на «управляемом» рынке обычные пользователи обречены на постоянные неудачи.

Вместо манипуляций ценой команда Base сосредоточится на органическом развитии:

Популяризация: Сеть будет способствовать «видимости» действительно качественных приложений и активов.

Инфраструктура: Улучшение инструментов для разработчиков, чтобы облегчить создание полезных продуктов.

«Мы можем и будем обеспечивать распространение высококачественных активов, но мы не будем поддерживать графики за кулисами», — подытожил Поллак.

Криптостартап Mesh стал «единорогом» после привлечения $75 млн на развитие платежной инфраструктуры

Финтех-проект Mesh, разрабатывающий универсальные решения для цифровых платежей, официально присоединился к списку компаний-единорогов. В рамках раунда финансирования серии C стартап привлек $75 млн, что позволило оценить его капитализацию в $1 млрд.

Раунд возглавил большой венчурный фонд Dragonfly. К финансированию также присоединились топовые игроки индустрии: Paradigm, Coinbase Ventures, SBI Investment и другие.

Часть инвестиций компания получила непосредственно в стэйблкоинах. Этот шаг стал публичной демонстрацией того, как платформа Mesh работает в реальных условиях, обеспечивая быстрые и прозрачные транзакции.

Главная проблема современного крипторинка, по мнению Mesh, — это распыленность ликвидности между десятками разных блокчейнов и кошельков. Стартап предлагает решение:

Нейтральный инфраструктурный уровень: Компания создает «мост», объединяющий разные активы в единую сеть.

SmartFunding: Позволяет покупателям платить любым удобным для них активом, тогда как продавец автоматически получает оплату в формате по выбору — например, в USDC, PYUSD или локальной фиатной валюте.

Общий объем привлеченного капитала Mesh уже превысил $200 млн. Новые средства будут направлены на:

Выход на новые рынки Приоритетными регионами являются Латинская Америка, Азия и Европа.

Развитие в Индии: Компания делает ставку на этот регион из-за огромного объема денежных переводов (свыше $125 млрд в год) и большого количества технически подкованных пользователей.

«Мы строим инфраструктуру, которая наконец-то объединит кошельки и блокчейны в одну понятную систему», — подытожил соучредитель и CEO Mesh Бем Азизи.