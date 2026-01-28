Кто контролирует мировые запасы серебра: страны и объемы

Крупнейшие резервы серебра в Перу — около 140 тыс. тонн (22% мировых), что дает стране ключевую роль на рынке. Об этом пишет The Economist.

Какие запасы серебра имеют страны

Значительные, но меньшие запасы имеют Австралия, россия и Китай вместе около 40% мировых резервов.

Мексика лидирует по добыче серебра, но имеет сравнительно скромные запасы (около 6% мировых), что указывает на интенсивную эксплуатацию месторождений и ограниченный запас новых проектов.

В перспективе спрос на серебро будет расти из-за «зеленых» технологий. Только солнечная энергетика увеличила потребление серебра с менее 50 млн унций десять лет назад до примерно 160 млн унций к 2023 году.

Исторические максимумы серебра

В декабре серебро восстановило исторические максимумы — фьючерсы кратковременно достигали около $80 за унцию, а рост цен за 2025 год составил около 160%, обогнав золото. Мировые запасы серебра оцениваются примерно в 641 тыс. тонн.

Мировой рынок драгметаллов переживает беспрецедентный шторм. Серебро продемонстрировало аномальную волатильность, изменив свою рыночную капитализацию на сумму $2 триллиона за считанные часы. Эксперты уже называют этот день историческим, ведь металл ведет себя не как защитный актив, а как рисковая криптовалюта.

Почему это важно

Такое поведение серебра — это тревожный сигнал для мировой экономики. Когда консервативный актив, веками служивший для сохранения стоимости, начинает вести себя как спекулятивный токен, это свидетельствует о крайней расшатанности финансовой системы. Для обычных людей это чревато удорожанием электроники и техники (где используется серебро), а также индикатор того, что «умные деньги» ожидают серьезных проблем с долларом и инфляцией в ближайшем будущем.