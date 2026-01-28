Франция введет запрет на соцсети для детей до 15 лет

Национальная ассамблея Франции одобрила законопроект, запрещающий пользование социальными сетями для детей до 15 лет. За документ проголосовали 130 депутатов, против — 21. Это продолжение политики ограничения доступа молодежи к потенциально вредоносному контенту, набравшему обороты после прошлогодних аналогичных решений в Австралии, сообщает Bloomberg.

Что запрещает закон

Закон предусматривает ограничение доступа к платформам Facebook и Instagram компании Meta, TikTok компании ByteDance и Snapchat. Теперь его будет рассматривать Сенат — верхняя палата парламента. Ожидается, что правила вступят в силу в начале нового учебного года осенью 2026 года.

Цель инициативы — защита детей от вредного контента и негативного влияния соцсетей. Компании, к которым относится закон, пока не комментировали решение парламента, хотя ранее заявляли о внедрении инструментов безопасности для несовершеннолетних пользователей.

Какие страны уже запретили

Австралия стала первой страной, запретившей использование соцсетей лиц, не достигших 16 лет.

О намерениях ввести аналогичные запреты сообщили власти Малайзии, Дании и Норвегии, а также ЕС, который принял резолюцию о подобных ограничениях.

В правительстве Великобритании, в свою очередь, сообщили о «пристальном наблюдении за подходом Австралии к возрастным ограничениям».