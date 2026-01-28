В Турции требуют заблокировать Airbnb и Expedia: ассоциация туристов подала судебный иск

Турецкая ассоциация туристических агентств Tursab подала судебный иск с требованием ограничить доступ к 10 зарубежным туристическим онлайн-платформам, включая Airbnb и Expedia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ассоциации.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем причина

Tursab утверждает, что указанные платформы не создали юридические лица на территории Турции и не зарегистрированы в качестве налогоплательщиков, а потому не подпадают под национальное регулирование. При этом они оказывают услуги, которые в соответствии с турецким законодательством разрешены исключительно лицензированным туристическим агентствам, отмечает объединение.

Помимо Airbnb и Expedia, в иске также упоминаются GetYourGuid, Viator, Isango!, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com и Musement.

Читайте также: Airbnb в Испании оштрафовали на 64 миллиона евро

По утверждению Tursab, эти платформы доминируют на рынке, однако при этом турецкие потребители фактически лишены возможности обращаться к зарегистрированному в стране юридическому лицу для подачи жалоб, урегулирования споров или возврата средств.

«У нас нет проблем с самими компаниями, но они должны открыть туристические агентства и платить налоги в Турции — так же, как это делаем мы», — заявил председатель Tursab Фируз Баглыкая, комментируя ситуацию Bloomberg.

Запрет на Booking

Ранее Tursab уже участвовала в судебном разбирательстве, по итогам которого в Турции был введен запрет на деятельность Booking Holdings (сайт бронирования booking.com). В 2017 году турецкий суд постановил, что этот сайт не соответствует юридическим требованиям, предъявляемым к лицензированным туристическим агентствам.

После этого «прецедентного» решения по делу Booking.com ассоциация рассчитывает, что иск против 10 зарубежных туристических платформ будет рассмотрен быстрее и вновь завершится в ее пользу, отметил Баглыкая.

При этом запрет в отношении Booking.com носит внутренний характер и не означает полного прекращения работы сервиса в стране.

Как отмечают пользователи на форумах и в социальных сетях, включая Reddit, с помощью платформы по-прежнему можно забронировать турецкие отели из-за рубежа, а также — зарубежные объекты из Турции.