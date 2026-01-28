Multi от Минфин
В Турции требуют заблокировать Airbnb и Expedia: ассоциация туристов подала судебный иск

Турецкая ассоциация туристических агентств Tursab подала судебный иск с требованием ограничить доступ к 10 зарубежным туристическим онлайн-платформам, включая Airbnb и Expedia. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление ассоциации.

Турецкая ассоциация туристических агентств Tursab подала судебный иск с требованием ограничить доступ к 10 зарубежным туристическим онлайн-платформам, включая Airbnb и Expedia.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем причина

Tursab утверждает, что указанные платформы не создали юридические лица на территории Турции и не зарегистрированы в качестве налогоплательщиков, а потому не подпадают под национальное регулирование. При этом они оказывают услуги, которые в соответствии с турецким законодательством разрешены исключительно лицензированным туристическим агентствам, отмечает объединение.

Помимо Airbnb и Expedia, в иске также упоминаются GetYourGuid, Viator, Isango!, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com и Musement.

Читайте также: Airbnb в Испании оштрафовали на 64 миллиона евро

По утверждению Tursab, эти платформы доминируют на рынке, однако при этом турецкие потребители фактически лишены возможности обращаться к зарегистрированному в стране юридическому лицу для подачи жалоб, урегулирования споров или возврата средств.

«У нас нет проблем с самими компаниями, но они должны открыть туристические агентства и платить налоги в Турции — так же, как это делаем мы», — заявил председатель Tursab Фируз Баглыкая, комментируя ситуацию Bloomberg.

Запрет на Booking

Ранее Tursab уже участвовала в судебном разбирательстве, по итогам которого в Турции был введен запрет на деятельность Booking Holdings (сайт бронирования booking.com). В 2017 году турецкий суд постановил, что этот сайт не соответствует юридическим требованиям, предъявляемым к лицензированным туристическим агентствам.

После этого «прецедентного» решения по делу Booking.com ассоциация рассчитывает, что иск против 10 зарубежных туристических платформ будет рассмотрен быстрее и вновь завершится в ее пользу, отметил Баглыкая.

При этом запрет в отношении Booking.com носит внутренний характер и не означает полного прекращения работы сервиса в стране.

Как отмечают пользователи на форумах и в социальных сетях, включая Reddit, с помощью платформы по-прежнему можно забронировать турецкие отели из-за рубежа, а также — зарубежные объекты из Турции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Oleksii Ch
Oleksii Ch
28 января 2026, 9:08
#
Вся ця маячня із заборонами націлена суто на внутрішній ринок туризму.
Бо навіть зараз через ВПН «заборонений» Букінг продовжує надавати бронювання на території Турецької Республіки без жодних проблем. Просто без ВПНа не показує в пошуку готелі.

