українська
16 декабря 2025, 16:52

Airbnb в Испании оштрафовали на 64 миллиона евро

Власти Испании оштрафовали онлайн-платформу по аренде туристического жилья Airbnb на 64 миллиона евро. В общей сложности нарушение правил было обнаружено в 65 122 объявлениях на Airbnb. Об этом сообщает Majorca Daily Bulletin.

Власти Испании оштрафовали онлайн-платформу по аренде туристического жилья Airbnb на 64 миллиона евро.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причина штрафа

Министерство по делам потребителей Испании ссылалось на публикацию объявлений о туристическом жилье без указания регистрационного номера или с использованием ложных номеров лицензий, а также без точной информации о правовом статусе владельцев жилья.

По данным Агентства по делам потребителей, наложенный штраф в размере 64 055 311 евро эквивалентен «шестикратному размеру незаконной прибыли», полученному Airbnb в результате этой практики.

Читайте также: Испания заблокировала более 65 000 объявлений об аренде жилья на Airbnb

Кроме того, Airbnb получила штраф в размере 55 000 евро за несоблюдение запретов, установленных распоряжениями или временными мерами следственного органа.

Решение также включает два дополнительных штрафа по 10 тысяч евро за более незначительные нарушения, включая отказ платформы в предоставлении информации во время расследования дела.

Борьба власти против аренды жилья для туризма

Как писал ранее «Минфин», испанское правительство, а также городские советы и региональные органы власти приступили к общим мерам против аренды жилья для туризма через такие сайты, как Airbnb и Booking, которые, по мнению многих испанцев, ограничивают жилищный фонд и делают аренду жилья недоступной для местных жителей.

Министерство защиты прав потребителей Испании заявило, что приказало Airbnb удалить со своей платформы более 65 000 объявлений об аренде жилья для отдыха, заявив, что они нарушают действующие правила.

В заявлении министерства говорится, что большинство объявлений Airbnb, которые должны быть заблокированы, не указывали номер лицензии, а другие не указывали, является ли владелец физическим лицом или корпорацией.

Министр по делам потребителей Пабло Бустиндуй заявил, что его целью является положить конец всеобщему «отсутствию контроля» и «незаконности» в бизнесе аренды жилья для отдыха, а также «способствовать доступу к жилью и защищать права потребителей».

Мэр Барселоны Хауме Кольбони предпринял жесточайший шаг в истории Испании в июне прошлого года, когда приказал ввести полный запрет на аренду жилья для туризма до 2028 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
