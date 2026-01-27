Пенсионный фонд завершил финансирование выплат за январь 2026 года: куда направили 82,2 млрд грн

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на 26 января полностью закрыл потребность в финансировании основных социальных выплат за первый месяц 2026 года. Общая сумма направленных средств на пенсии, субсидии и страховые выплаты превысила 82 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Структура выплат за январь

Пенсионные выплаты — 65,7 млрд грн:

Через уполномоченные банки: 56,8 млрд грн (наибольшая доля);

Через Укрпочту: 8,9 млрд. грн.

Социальная поддержка и страхование:

Жилищные субсидии и льготы: 5 млрд грн;

Страховые выплаты: 2,8 млрд грн (из них 1,6 млрд грн — оплата больничных);

Государственные пособия и другие выплаты: 8,7 млрд грн.

Напомним

«Минфин» писал, что украинцы в будущем будут получать три пенсии вместо одной. Кабмин уже работает над реформой. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин.

Идея состоит в том, чтобы разбить выплаты на три составляющие: