Пенсионный фонд Украины (ПФУ) на 26 января полностью закрыл потребность в финансировании основных социальных выплат за первый месяц 2026 года. Общая сумма направленных средств на пенсии, субсидии и страховые выплаты превысила 82 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
Пенсионный фонд завершил финансирование выплат за январь 2026 года: куда направили 82,2 млрд грн
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Структура выплат за январь
Пенсионные выплаты — 65,7 млрд грн:
- Через уполномоченные банки: 56,8 млрд грн (наибольшая доля);
- Через Укрпочту: 8,9 млрд. грн.
Социальная поддержка и страхование:
- Жилищные субсидии и льготы: 5 млрд грн;
- Страховые выплаты: 2,8 млрд грн (из них 1,6 млрд грн — оплата больничных);
- Государственные пособия и другие выплаты: 8,7 млрд грн.
Напомним
«Минфин» писал, что украинцы в будущем будут получать три пенсии вместо одной. Кабмин уже работает над реформой. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин.
Идея состоит в том, чтобы разбить выплаты на три составляющие:
- солидарная система,
- специальные пенсии,
- накопительная часть.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии