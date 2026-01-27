60% крупнейших банков США уже работают с криптовалютами

Традиционный финансовый сектор Соединенных Штатов кардинально меняет свое отношение к цифровым активам. Более половины крупнейших банков страны уже внедрили или официально объявили о запуске услуг, связанных с криптовалютами. Об этом сообщает аналитическая компания River.

Уолл-стрит принимает правила игры

Исследование охватило топ-25 финансовых учреждений США. Результаты свидетельствуют о тектонических сдвигах: 60% из этих гигантов уже предлагают своим клиентам возможности для торговли или хранения цифровых активов. Если раньше банки называли биткоин «инструментом для отмывания денег», то теперь они интегрируют его в свои продуктовые линейки.

Особую активность проявляют представители так называемой «большой четверки» американских банков, совокупные активы которых превышают $7,3 трлн:

JPMorgan Chase рассматривает возможность запуска трейдинга криптовалютами, несмотря на прошлый скептицизм своего руководства.

Wells Fargo пошел по пути кредитования: банк предлагает институциональным клиентам займы под залог биткоина.

Citigroup фокусируется на безопасности и изучает запуск кастодиальных сервисов (услуг по профессиональному хранению криптоактивов).

К гонке присоединился и швейцарский банковский гигант UBS, который имеет значительное присутствие на рынке США. Финучреждение планирует открыть доступ к торговле биткоином и Ethereum, однако эта опция будет доступна преимущественно для состоятельных клиентов.

Кто остался в стороне

Несмотря на общий тренд, не все игроки спешат входить в криптоиндустрию. Второй по величине банк США — Bank of America (активы $2,67 трлн) — пока занимает выжидательную позицию. Также об отсутствии планов по работе с криптоактивами заявили Capital One и Truist Bank.

Между тем банки остаются категоричными в отношении доходных стейблкоинов (криптовалют, привязанных к доллару, которые дают проценты на остаток). Финансисты видят в этих инструментах угрозу стабильности классической банковской системы.

Вопрос выживания

Изменение настроений подтверждает и Брайан Армстронг, генеральный директор крупнейшей американской криптобиржи Coinbase. По итогам экономического форума в Давосе он отметил, что риторика банкиров изменилась с критики на заинтересованность.

«Один из глобальных CEO назвал криптовалюты приоритетом номер один, рассматривая их как вопрос выживания бизнеса», — сказал Армстронг.

Почему это важно

Массовый вход крупнейших банков США в криптоиндустрию — это окончательная легитимизация биткоина и других криптовалют как класса активов. Когда услуги по покупке криптовалюты предлагают учреждения со столетней историей и триллионными капиталами, это снимает клеймо «серого рынка» со всей отрасли. Для обычного инвестора это означает упрощение доступа к активам и повышение безопасности, ведь банки регулируются значительно строже, чем обычные криптобиржи. Кроме того, это открывает путь для прихода на рынок огромного институционального капитала, что в долгосрочной перспективе может стабилизировать цену биткоина.

