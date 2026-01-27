Швейцарский гигант UBS открывает двери для криптотрейдинга богатым клиентам

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 января 2026, 14:05 Читати українською

Швейцарский гигант UBS открывает двери для криптотрейдинга богатым клиентам

Швейцарский банк UBS Group AG готовится запустить прямую торговлю криптовалютами для избранных клиентов своего частного банкинга. Этот шаг знаменует фундаментальный разворот стратегии банка, который раньше года придерживался крайне осторожной позиции в отношении цифровых токенов, сообщает Bloomberg.

Швейцарский банк UBS Group AG готовится запустить прямую торговлю криптовалютами для избранных клиентов своего частного банкинга.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Подробности

По состоянию на конец января 2026 года банк находится на финальной стадии выбора партнеров для реализации проекта. Сначала клиентам разрешат покупать и продавать биткоин и Ethereum. Пилотный запуск состоится в Швейцарии. После отработки механизмов сервис планируют развернуть на ключевых рынках — в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Почему UBS изменил позицию?

Несколько факторов заставили швейцарский банк, под управлением которого находится около $4,7 трлн, пересмотреть свои взгляды:

  • Давление со стороны Уолл-Стрит: После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и обещаний сделать США «криптостолицей мира», конкуренты — JPMorgan Chase и Morgan Stanley — резко ускорили внедрение цифровых активов.
  • Запрос клиентов Зажиточные клиенты все чаще требуют прямого доступа к «цифровому золоту» через надежные банковские платформы, а не только через ETF.
  • Смягчение правил Basel III: Базельский комитет пересматривает жесткие требования к капиталу банков, держащих криптовалюты на балансе, что делает этот бизнес менее затратным для учреждений.

«Мы активно изучаем инициативы, отражающие потребности клиентов и рыночные тренды, сохраняя при этом надежный контроль рисков», — отметил представитель UBS.

От скепсиса к лидерству

Интересно, что еще несколько лет назад руководство банка было настроено скептически. Экс-глава UBS Аксель Вебер утверждал, что концепция анонимных платежей не выживет. Сегодня же банк признает важность технологии блокчейна как базы для будущей финансовой инфраструктуры (токенизированных фондов и платежей).

Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами