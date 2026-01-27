Швейцарский банк UBS Group AG готовится запустить прямую торговлю криптовалютами для избранных клиентов своего частного банкинга. Этот шаг знаменует фундаментальный разворот стратегии банка, который раньше года придерживался крайне осторожной позиции в отношении цифровых токенов, сообщает Bloomberg.
Швейцарский гигант UBS открывает двери для криптотрейдинга богатым клиентам
Подробности
По состоянию на конец января 2026 года банк находится на финальной стадии выбора партнеров для реализации проекта. Сначала клиентам разрешат покупать и продавать биткоин и Ethereum. Пилотный запуск состоится в Швейцарии. После отработки механизмов сервис планируют развернуть на ключевых рынках — в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Почему UBS изменил позицию?
Несколько факторов заставили швейцарский банк, под управлением которого находится около $4,7 трлн, пересмотреть свои взгляды:
- Давление со стороны Уолл-Стрит: После возвращения Дональда Трампа в Белый дом и обещаний сделать США «криптостолицей мира», конкуренты — JPMorgan Chase и Morgan Stanley — резко ускорили внедрение цифровых активов.
- Запрос клиентов Зажиточные клиенты все чаще требуют прямого доступа к «цифровому золоту» через надежные банковские платформы, а не только через ETF.
- Смягчение правил Basel III: Базельский комитет пересматривает жесткие требования к капиталу банков, держащих криптовалюты на балансе, что делает этот бизнес менее затратным для учреждений.
«Мы активно изучаем инициативы, отражающие потребности клиентов и рыночные тренды, сохраняя при этом надежный контроль рисков», — отметил представитель UBS.
От скепсиса к лидерству
Интересно, что еще несколько лет назад руководство банка было настроено скептически. Экс-глава UBS Аксель Вебер утверждал, что концепция анонимных платежей не выживет. Сегодня же банк признает важность технологии блокчейна как базы для будущей финансовой инфраструктуры (токенизированных фондов и платежей).
