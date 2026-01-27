Multi от Минфин
українська
27 января 2026, 16:16

Х Маска под прицелом: Еврокомиссия начала расследование после скандала с Grok

Еврокомиссия запустила официальное расследование деятельности платформы X Илона Маска по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA). Основанием для этого стал скандал, связанный с использованием на ресурсе чат-бота Grok для создания контента с сексуальным подтекстом. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Еврокомиссия запустила официальное расследование деятельности платформы X Илона Маска по подозрению в нарушении Закона о цифровых услугах (DSA).

Х Маска под прицелом

В конце декабря 2025 г. на платформе появилась возможность редактировать размещенное изображение с помощью текстового запроса, используя встроенный функционал Grok. Пользователи начали злоупотреблять этой возможностью для создания контента сексуального характера, в частности, с несовершеннолетними.

Новое расследование должно определить, должным образом X Corp. оценила и снизила риски, связанные с введением функций Grok на территории ЕС. Это включает в себя распространение незаконного контента.

В Еврокомиссии подчеркнули, что указанные риски «материализовались и затронули жителей ЕС». В связи с этим организация считает необходимым оценить, насколько X Corp. соблюдает требования DSA в контексте выявления и минимизации подобных прецедентов. Также компания обязана будет подготовить соответствующий отчет.

Кроме того, согласно релизу, Еврокомиссия приняла решение расширить предварительное расследование в отношении компании. Он был запущен в декабре 2023 года и связан с рекомендациями на платформе X. Основанием также стали опасения, что таким методом будет распространяться незаконный контент.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
