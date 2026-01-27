Global Firepower: Украина заняла 20 место в мировом рейтинге военной мощи

В 2026 году Украина заняла 20 место в глобальном рейтинге военной мощи среди 145 стран по версии Global Firepower.

В общем списке Украина расположилась рядом с Испанией (18-е место), Египтом (19-е), Польшей (21-е) и Тайванем (22-е), что подчеркивает сопоставимый уровень военного потенциала с рядом региональных государств.

Сильные стороны Украины

Составители рейтинга выделили у Украины несколько ключевых преимуществ. Среди них большая действующая армия, значительное количество подготовленных резервистов, наличие разнообразной военной техники и военно-морского потенциала. Отдельно были учтены объемы добычи угля, развита железнодорожная сеть и уровень оборонных расходов, что усиливает логистическую устойчивость страны.

Самые мощные армии мира

В первую десятку рейтинга Global Firepower вошли: США, россия, Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Как формируется рейтинг Global Firepower

Рейтинг строится на основе более чем 60 критериев. Учитываются численность действующей армии и резервов, количество и типы военной техники, логистика, состояние экономики и демографии, оборонные расходы, а также инфраструктурные факторы — от протяженности железных дорог до объемов добычи ресурсов.