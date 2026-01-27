В 2025 году украинский автопарк пополнили более 110,2 тыс. авто на электротяге (BEV). Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировала Львовская область. Об этом сообщает «Укравтопром».
Где в Украине регистрируют больше электромобилей: рейтинг регионов и самые популярные модели
Рейтинг регионов
- Львовская область — 16427 ед. (91% б/у);
- город Киев — 13588 ед. (59% б/у);
- Киевская обл. — 8621 ед. (69% б/у);
- Днепропетровская обл. — 8404 ед. (70% б/у);
- Ровенская обл. — 6083 ед. (92% б/у).
Самые популярные модели
В части новых авто самым популярным электромобилем стал:
- на рынках столицы, Киевской и Днепропетровской обл. — VOLKSWAGEN ID.Unyx.
- во Львовской области — BYD Song Plus
- в Ровенской обл. — BYD E2.
Бестселлер в сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y — в Киеве, Киевской обл., Днепропетровской и Львовской областях.
- NISSAN Leaf — в Ровенской области.
Стоимость зарядки электрокаров
- Nissan Leaf (40 кВт·ч): 5,10 грн/км (полная зарядка — 1 200 грн).
- Tesla Model 3 RWD (~60 кВт·ч): 4,50 грн/км (полная зарядка — 1 800 грн).
- VW ID.4 (77 кВт·ч): 5,70 грн/км (полная зарядка — 2 310 грн).
- Hyundai Kona Electric (64 кВт·ч): 4,80 грн/км (полная зарядка — 1 920 грн).
Источник: Минфин
