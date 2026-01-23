Зарядка электрокара на скоростных станциях сравнялась по цене с бензином

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 января 2026, 16:12 Читати українською

Зарядка электрокара на скоростных станциях сравнялась по цене с бензином

С 20-х чисел января 2026 года стоимость зарядки электромобилей в Украине резко выросла — тарифы подскочили в полтора раза. На скоростных публичных станциях цена за киловатт-час достигла отметки 30−32 гривны, тогда как ранее она колебалась в пределах 18−20 гривен. Такое подорожание делает использование электрокаров при зарядке на публичных терминалах экономически невыгодным по сравнению с дизельными и даже бензиновыми автомобилями.

С 20-х чисел января 2026 года стоимость зарядки электромобилей в Украине резко выросла — тарифы подскочили в полтора раза.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Причины ценового скачка

Ключевым фактором резкого подорожания стали изменения в энергетическом законодательстве. Национальный регулятор (НКРЭКУ) повысил предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Это было сделано для того, чтобы стимулировать закупку импортной электроэнергии во время пиковых нагрузок на сеть.

В результате владельцы зарядных станций, которые покупают энергию по коммерческим тарифам, были вынуждены пересмотреть свои прайсы. Предыдущие расценки стали для них убыточными. Хотя ценники изменили еще не все операторы, процесс обновления тарифов происходит очень быстро по всей стране.

Математика затрат: электрокар против ДВС

При новом тарифе 29,99 грн/кВт·ч стоимость полной зарядки батареи емкостью 60−70 кВт·ч приближается к цене полного бака малолитражного бензинового автомобиля. Чтобы понять реальную экономику, стоит посчитать стоимость проезда одного километра.

Вот как выглядят расчеты для популярных моделей электрокаров по новому тарифу:

  • Nissan Leaf (40 кВт·ч): 5,10 грн/км (полная зарядка — 1 200 грн).
  • Tesla Model 3 RWD (~60 кВт·ч): 4,50 грн/км (полная зарядка — 1 800 грн).
  • VW ID.4 (77 кВт·ч): 5,70 грн/км (полная зарядка — 2 310 грн).
  • Hyundai Kona Electric (64 кВт·ч): 4,80 грн/км (полная зарядка — 1 920 грн).

Для сравнения, по состоянию на 22 января 2026 года средняя цена бензина А-95 составляет 59,56 грн/л, а дизеля — 59,24 грн/л.

  • Бензиновое авто C-класса (расход 7,5 л/100 км): стоимость километра — 4,5 грн.
  • Дизельное авто C-класса (расход 5,5 л/100 км): стоимость километра — 3,3 грн.

Экономический приговор

Анализ показывает, что публичная зарядка делает эксплуатацию электромобиля дороже езды на дизельном автомобиле (3,3−3,8 грн/км) и сопоставимой с расходами на бензиновый автомобиль (4,5−5,1 грн/км). Электромобиль теряет свое главное преимущество — дешевизну эксплуатации, если водитель полагается исключительно на скоростные зарядные станции.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 57 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами