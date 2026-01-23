Зарядка электрокара на скоростных станциях сравнялась по цене с бензином

С 20-х чисел января 2026 года стоимость зарядки электромобилей в Украине резко выросла — тарифы подскочили в полтора раза. На скоростных публичных станциях цена за киловатт-час достигла отметки 30−32 гривны, тогда как ранее она колебалась в пределах 18−20 гривен. Такое подорожание делает использование электрокаров при зарядке на публичных терминалах экономически невыгодным по сравнению с дизельными и даже бензиновыми автомобилями.

Причины ценового скачка

Ключевым фактором резкого подорожания стали изменения в энергетическом законодательстве. Национальный регулятор (НКРЭКУ) повысил предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Это было сделано для того, чтобы стимулировать закупку импортной электроэнергии во время пиковых нагрузок на сеть.

В результате владельцы зарядных станций, которые покупают энергию по коммерческим тарифам, были вынуждены пересмотреть свои прайсы. Предыдущие расценки стали для них убыточными. Хотя ценники изменили еще не все операторы, процесс обновления тарифов происходит очень быстро по всей стране.

Математика затрат: электрокар против ДВС

При новом тарифе 29,99 грн/кВт·ч стоимость полной зарядки батареи емкостью 60−70 кВт·ч приближается к цене полного бака малолитражного бензинового автомобиля. Чтобы понять реальную экономику, стоит посчитать стоимость проезда одного километра.

Вот как выглядят расчеты для популярных моделей электрокаров по новому тарифу:

Nissan Leaf (40 кВт·ч): 5,10 грн/км (полная зарядка — 1 200 грн).

Tesla Model 3 RWD (~60 кВт·ч): 4,50 грн/км (полная зарядка — 1 800 грн).

VW ID.4 (77 кВт·ч): 5,70 грн/км (полная зарядка — 2 310 грн).

Hyundai Kona Electric (64 кВт·ч): 4,80 грн/км (полная зарядка — 1 920 грн).

Для сравнения, по состоянию на 22 января 2026 года средняя цена бензина А-95 составляет 59,56 грн/л, а дизеля — 59,24 грн/л.

Бензиновое авто C-класса (расход 7,5 л/100 км): стоимость километра — 4,5 грн.

Дизельное авто C-класса (расход 5,5 л/100 км): стоимость километра — 3,3 грн.

Экономический приговор

Анализ показывает, что публичная зарядка делает эксплуатацию электромобиля дороже езды на дизельном автомобиле (3,3−3,8 грн/км) и сопоставимой с расходами на бензиновый автомобиль (4,5−5,1 грн/км). Электромобиль теряет свое главное преимущество — дешевизну эксплуатации, если водитель полагается исключительно на скоростные зарядные станции.