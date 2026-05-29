Топ-5 крупнейших и самых маленьких рынков новых авто в ЕС

По итогам первых четырех месяцев 2026 года в странах Европейского Союза было реализовано почти 3,8 млн. новых легковых автомобилей. При этом между разными странами блока сохраняется большой разрыв в объемах продаж, сообщает Укравтопром.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Топ-5 крупнейших авторынков ЕС

Главным локомотивом европейского автопрома остается Германия, где объемы реализации новых автомобилей уверенно растут. В общей сложности первая пятерка стран с наибольшим количеством регистраций выглядит следующим образом:

Германия — 948 567 авто (+4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);

Италия — 639 736 ед. (+9,8%);

Франция — 539 894 ед. (-1,6%);

Испания — 407 389 ед. (+7,8%);

Польша — 203 463 ед. (+7,6%).

Топ-5 самых маленьких рынков Евросоюза

Наименьшее количество новых машин покупают преимущественно в странах Балтии и островных государствах. Список самых маленьких рынков выглядит так:

Литва — 14 263 ед. (+9,9%);

Латвия — 6 902 ед. (+0,8%);

Эстония — 6 164 ед. (+92,9%);

Кипр — 4 799 ед. (-13,5%);

Мальта — 2 150 ед. (+12,2%).

Где в этом рейтинге Украина?

Для сравнения: в Украине за этот же период (январь-апрель 2026 года) было реализовано 21,5 тысяч новых легковых авто, что на 7% больше, чем в прошлом.

Напомним

«Минфин» писал, что в апреле 2026 года автопарк Украины пополнили 13,6 тыс. легковых авто с бензиновыми двигателями. Это на 15% больше, чем в прошлом.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями