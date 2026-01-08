Украинский авторынок переживает стремительную трансформацию. По итогам 2025 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) впервые за длительное время потеряли значительную часть позиций: если в 2024 году они занимали более 65% рынка, то теперь их доля опустилась до 50%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Электрический прорыв: как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году
Электрокары наступают
Главным трендом года стал почти двукратный рост популярности электромобилей, уверенно вытесняющих бензиновые и дизельные автомобили:
- Электромобили: доля взлетела с 14,5% до 28,3%.
- Бензиновые авто: остаются лидерами, но потеряли позиции — доля упала с 40% до 32,3%.
- Гибриды: продемонстрировали умеренный рост — с 19,5% до 21,8%.
- Дизельные автомобили: ощутимо утратили популярность — доля сократилась с 25,6% до 17,4%.
- Автомобили с ГБО: стабильно занимают нишевый сегмент — менее 1% продаж.
Бестселлеры 2025 года по типу двигателя
Каждый сегмент определил своего лидера среди украинских покупателей. Интересно, что одна и та же модель сумела возглавить сразу два разных рейтинга:
- Бензин: Hyundai Tucson
- Электро: Volkswagen ID.Unyx
- Гибрид: Toyota RAV-4
- Дизель: Renault Duster
- ГБО: Hyundai Tucson
Эти показатели свидетельствуют о том, что 2025 год стал переломным для украинского автопарка, где каждый третий новый автомобиль теперь электрический или гибридный.
