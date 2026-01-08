Электрический прорыв: как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году

Украинский авторынок переживает стремительную трансформацию. По итогам 2025 года автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) впервые за длительное время потеряли значительную часть позиций: если в 2024 году они занимали более 65% рынка, то теперь их доля опустилась до 50%. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Электрокары наступают

Главным трендом года стал почти двукратный рост популярности электромобилей, уверенно вытесняющих бензиновые и дизельные автомобили:

Электромобили: доля взлетела с 14,5% до 28,3%.

Бензиновые авто: остаются лидерами, но потеряли позиции — доля упала с 40% до 32,3%.

Гибриды: продемонстрировали умеренный рост — с 19,5% до 21,8%.

Дизельные автомобили: ощутимо утратили популярность — доля сократилась с 25,6% до 17,4%.

Автомобили с ГБО: стабильно занимают нишевый сегмент — менее 1% продаж.

Бестселлеры 2025 года по типу двигателя

Каждый сегмент определил своего лидера среди украинских покупателей. Интересно, что одна и та же модель сумела возглавить сразу два разных рейтинга:

Бензин: Hyundai Tucson

Электро: Volkswagen ID.Unyx

Гибрид: Toyota RAV-4

Дизель: Renault Duster

ГБО: Hyundai Tucson

Эти показатели свидетельствуют о том, что 2025 год стал переломным для украинского автопарка, где каждый третий новый автомобиль теперь электрический или гибридный.

🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения

⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время

🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями