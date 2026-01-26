Минус 500 млрд ежегодно грн из-за налоговых схем: експерты назвали 4 основных канала потери денег

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

26 января 2026, 16:35 Читати українською

Минус 500 млрд ежегодно грн из-за налоговых схем: експерты назвали 4 основных канала потери денег

Каждая пятая гривна в украинской экономике находится в «тени», а государственный бюджет недополучает колоссальные средства из-за масштабных схем уклонения от уплаты налогов. По подсчетам аналитиков, ежегодные потери казны достигают 474 млрд грн. Об этом сообщает издание ZN.UA 26 января, ссылаясь на исследование Института социально-экономической трансформации.

Каждая пятая гривна в украинской экономике находится в «тени», а государственный бюджет недополучает колоссальные средства из-за масштабных схем уклонения от уплаты налогов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Масштабы проблемы

Эксперты проанализировали 11 самых распространенных схем, которые использует бизнес для минимизации налогов. Суммарный оборот средств в этих схемах составляет не менее 1,8 трлн грн в год. Это равно 21,3% от всего ВВП Украины.

Фактически, бюджет теряет одну из каждых шести гривен доходов. Хотя некоторые схемы пересекаются между собой, общая картина остается тревожной: усилия государства по детенизации пока не дают желаемого результата в ключевых направлениях.

Основные каналы потери денег

Аналитики составили рейтинг крупнейших «черных дыр» бюджета. Лидерами по объемам убытков являются не мелкие предприниматели, а теневая занятость и проблемы на таможне.

Основные схемы выглядят так:

  • Зарплаты в конвертах. Это абсолютный лидер антирейтинга. Бюджет теряет от 200 до 260 млрд грн ежегодно.
  • Контрабанда и коррупция на таможне. Нарушения таможенных правил обходятся государству в 105−120 млрд грн.
  • Контрафактная продукция. Нелегальная торговля подакцизными товарами (табак, алкоголь, топливо) наносит ущерб в размере 39−43 млрд грн.
  • Фиктивные фирмы. Использование так называемых «ям», «дропов» и схем-каруселей приводит к потерям в 38−48 млрд грн.

Интересно, что схемы с использованием ФЛП (вместо найма работников или для дробления бизнеса), о которых часто дискутируют чиновники, наносят бюджету значительно меньший ущерб по сравнению с зарплатными и таможенными схемами.

Тренды: что меняется

Исследование показало, что не все схемы развиваются одинаково.

  • Положительный момент: сократились объемы вывода прибыли в оффшоры (12−14 млрд грн потерь). Это связано не столько с действиями украинской власти, сколько с усилением международного финансового мониторинга и изменением глобальных правил игры.
  • Негатив: Стремительно растет фиктивное предпринимательство. По словам аналитиков, существование таких масштабных мошеннических сетей невозможно без коррупционного прикрытия («крыши») со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+58
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
26 января 2026, 16:57
#
На диво адекватна стаття, чекав, що «мочитимуть» любителів замовляти на аліку та ФОП-ів, а тут навпаки.
UPD: в першоджерелі ФОП таки згадується. Але чудово видно, що це крапля в морі у порівнянні із митницею і тд.
+
0
vt313
vt313
26 января 2026, 17:11
#
Думаю, це фігня. Занадто великі числа.
Підрахунків, то якраз і немає.
+
0
bagration
bagration
26 января 2026, 19:08
#
Зарплати в конвертах — це про верховну раду?))
Було б цікаво якби хтось зробив аналітику скільки втрачає бюджет на фіктивних державних замовленнях, або відкатах…
Взагалі коли вся вертикаль влади зашкварена в корупційних скандалах, то ухилення від сплати податків виглядає навіть якось благородно)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами