Каждая пятая гривна в украинской экономике находится в «тени», а государственный бюджет недополучает колоссальные средства из-за масштабных схем уклонения от уплаты налогов. По подсчетам аналитиков, ежегодные потери казны достигают 474 млрд грн. Об этом сообщает издание ZN.UA 26 января, ссылаясь на исследование Института социально-экономической трансформации.
Минус 500 млрд ежегодно грн из-за налоговых схем: експерты назвали 4 основных канала потери денег
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Масштабы проблемы
Эксперты проанализировали 11 самых распространенных схем, которые использует бизнес для минимизации налогов. Суммарный оборот средств в этих схемах составляет не менее 1,8 трлн грн в год. Это равно 21,3% от всего ВВП Украины.
Фактически, бюджет теряет одну из каждых шести гривен доходов. Хотя некоторые схемы пересекаются между собой, общая картина остается тревожной: усилия государства по детенизации пока не дают желаемого результата в ключевых направлениях.
Основные каналы потери денег
Аналитики составили рейтинг крупнейших «черных дыр» бюджета. Лидерами по объемам убытков являются не мелкие предприниматели, а теневая занятость и проблемы на таможне.
Основные схемы выглядят так:
- Зарплаты в конвертах. Это абсолютный лидер антирейтинга. Бюджет теряет от 200 до 260 млрд грн ежегодно.
- Контрабанда и коррупция на таможне. Нарушения таможенных правил обходятся государству в 105−120 млрд грн.
- Контрафактная продукция. Нелегальная торговля подакцизными товарами (табак, алкоголь, топливо) наносит ущерб в размере 39−43 млрд грн.
- Фиктивные фирмы. Использование так называемых «ям», «дропов» и схем-каруселей приводит к потерям в 38−48 млрд грн.
Интересно, что схемы с использованием ФЛП (вместо найма работников или для дробления бизнеса), о которых часто дискутируют чиновники, наносят бюджету значительно меньший ущерб по сравнению с зарплатными и таможенными схемами.
Тренды: что меняется
Исследование показало, что не все схемы развиваются одинаково.
- Положительный момент: сократились объемы вывода прибыли в оффшоры (12−14 млрд грн потерь). Это связано не столько с действиями украинской власти, сколько с усилением международного финансового мониторинга и изменением глобальных правил игры.
- Негатив: Стремительно растет фиктивное предпринимательство. По словам аналитиков, существование таких масштабных мошеннических сетей невозможно без коррупционного прикрытия («крыши») со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Комментарии - 3
UPD: в першоджерелі ФОП таки згадується. Але чудово видно, що це крапля в морі у порівнянні із митницею і тд.
Підрахунків, то якраз і немає.
Було б цікаво якби хтось зробив аналітику скільки втрачає бюджет на фіктивних державних замовленнях, або відкатах…
Взагалі коли вся вертикаль влади зашкварена в корупційних скандалах, то ухилення від сплати податків виглядає навіть якось благородно)))