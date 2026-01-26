Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
26 января 2026, 11:22

Жилье под 3% на 25 лет: Гетманцев анонсировал ипотечную программу на триллион гривен

В Украине готовится запуск беспрецедентной по масштабам государственной программы льготного кредитования жилья, которая будет реализовываться через вновь созданное Национальное учреждение развития (НУР). Инициатива предусматривает предоставление ипотеки под 3% годовых для миллиона украинских семей, а общий объем финансирования проекта превысит один триллион гривен. Об этом сообщает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В Украине готовится запуск беспрецедентной по масштабам государственной программы льготного кредитования жилья, которая будет реализовываться через вновь созданное Национальное учреждение развития (НУР).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Льготная ставка для приоритетных категорий

Ключевым элементом программы является механизм субсидирования процентной ставки государством. Конечный заемщик будет получать кредит в гривне под фиксированные 3% годовых.

Главными бенефициарами программы определены социально уязвимые слои населения и те, кто обеспечивает жизнедеятельность государства:

  • Военнослужащие.
  • Медицинские работники.
  • Учителя и преподаватели.
  • Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
  • Беженцы, потерявшие жилье в результате боевых действий.

Финансовая модель: сколько придется платить

Программа устанавливает жесткие ограничения на размер ежемесячного платежа, чтобы гарантировать реальную доступность жилья. Для снижения нагрузки на семейный бюджет срок кредитования будет продлен до 25 лет и более.

Расчет платежа будет основываться на двух предельных показателях:

  • Доля в доходе: Ежемесячный платеж не должен превышать 20−25% от среднего совокупного дохода домохозяйства.
  • Рыночный ориентир: Сумма платежа должна быть соизмеримой со стоимостью аренды жилья в конкретном регионе (средняя арендная плата + 10−15%).

По словам Даниила Гетманцева, это не краткосрочная акция, а стратегическая программа, рассчитанная на десятилетия работы. Ее цель — обеспечить жильем не менее одного миллиона украинских семей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
TAN72
TAN72
26 января 2026, 11:32
#
Где брать уже на низком старте 🥱
+
0
BigBend
BigBend
26 января 2026, 11:37
#
Вже ж зробили іпотеку 3% для військовослужбовців нещодавно, для чого нова? Щоб більше обмежень додати?
+
0
combojack911
combojack911
26 января 2026, 11:40
#
Якщо тіло кредиту 100к $, то «щедрі» 3% гетьманцева за 25 років це 42000$, плюс різні платежі, плюс оформлення іпотеки у нотаріуса, плюс платежи для різних паразитів.

Реалістично десь половина тіла кредита і виходить, так зрозуміло що це в гривні.

По суті це означає що на кожні 2$ зароблені на виплату іпотеки (після податків), ви подаруєте ще 1$ банку, дуже щедро.
+
0
BigBend
BigBend
26 января 2026, 12:30
#
То не бери іпотеку, в чому проблема?
+
0
VladimirVG
VladimirVG
26 января 2026, 12:55
#
Трохи дивна математика. Якщо не брати до уваги реалістичність планів, описаних в статті, то іпотека під 3% в гривні це дуже дешево. Звісно, реальна ставка буде вище, але навіть реальні, нехай 6%, все одно дешево. Дуже ймовірно, що при таких ставках, якщо перерахувати платежі в реальну валюту, то вийде, що за 25 років ви разом з відсотками заплатите менше, ніж тіло кредиту.
+
+15
Skyden
Skyden
26 января 2026, 11:56
#
Похоже на накачку спроса при нулевом предложении для поддержки застройщиков за счет бюджета, что бы они могли впаривать свои убогие «монолиты» в три дорога. + Риелторы вместе с собственниками гнилых коробок уже потирают руки, так как на продажу под гос программы они уже давно лупят с огромной наценкой. Пример ЕОселя и сертификаты.
+
+15
Karin77
Karin77
26 января 2026, 13:47
#
Насколько вы приоритетны или не очень-будут определять дяди и тети-чиновники)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
