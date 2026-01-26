В Украине готовится запуск беспрецедентной по масштабам государственной программы льготного кредитования жилья, которая будет реализовываться через вновь созданное Национальное учреждение развития (НУР). Инициатива предусматривает предоставление ипотеки под 3% годовых для миллиона украинских семей, а общий объем финансирования проекта превысит один триллион гривен. Об этом сообщает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Жилье под 3% на 25 лет: Гетманцев анонсировал ипотечную программу на триллион гривен
Льготная ставка для приоритетных категорий
Ключевым элементом программы является механизм субсидирования процентной ставки государством. Конечный заемщик будет получать кредит в гривне под фиксированные 3% годовых.
Главными бенефициарами программы определены социально уязвимые слои населения и те, кто обеспечивает жизнедеятельность государства:
- Военнослужащие.
- Медицинские работники.
- Учителя и преподаватели.
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
- Беженцы, потерявшие жилье в результате боевых действий.
Финансовая модель: сколько придется платить
Программа устанавливает жесткие ограничения на размер ежемесячного платежа, чтобы гарантировать реальную доступность жилья. Для снижения нагрузки на семейный бюджет срок кредитования будет продлен до 25 лет и более.
Расчет платежа будет основываться на двух предельных показателях:
- Доля в доходе: Ежемесячный платеж не должен превышать 20−25% от среднего совокупного дохода домохозяйства.
- Рыночный ориентир: Сумма платежа должна быть соизмеримой со стоимостью аренды жилья в конкретном регионе (средняя арендная плата + 10−15%).
По словам Даниила Гетманцева, это не краткосрочная акция, а стратегическая программа, рассчитанная на десятилетия работы. Ее цель — обеспечить жильем не менее одного миллиона украинских семей.
Комментарии - 7
Реалістично десь половина тіла кредита і виходить, так зрозуміло що це в гривні.
По суті це означає що на кожні 2$ зароблені на виплату іпотеки (після податків), ви подаруєте ще 1$ банку, дуже щедро.