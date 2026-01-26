Жилье под 3% на 25 лет: Гетманцев анонсировал ипотечную программу на триллион гривен

В Украине готовится запуск беспрецедентной по масштабам государственной программы льготного кредитования жилья, которая будет реализовываться через вновь созданное Национальное учреждение развития (НУР). Инициатива предусматривает предоставление ипотеки под 3% годовых для миллиона украинских семей, а общий объем финансирования проекта превысит один триллион гривен. Об этом сообщает председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

Льготная ставка для приоритетных категорий

Ключевым элементом программы является механизм субсидирования процентной ставки государством. Конечный заемщик будет получать кредит в гривне под фиксированные 3% годовых.

Главными бенефициарами программы определены социально уязвимые слои населения и те, кто обеспечивает жизнедеятельность государства:

Военнослужащие.

Медицинские работники.

Учителя и преподаватели.

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Беженцы, потерявшие жилье в результате боевых действий.

Финансовая модель: сколько придется платить

Программа устанавливает жесткие ограничения на размер ежемесячного платежа, чтобы гарантировать реальную доступность жилья. Для снижения нагрузки на семейный бюджет срок кредитования будет продлен до 25 лет и более.

Расчет платежа будет основываться на двух предельных показателях:

Доля в доходе: Ежемесячный платеж не должен превышать 20−25% от среднего совокупного дохода домохозяйства.

Рыночный ориентир: Сумма платежа должна быть соизмеримой со стоимостью аренды жилья в конкретном регионе (средняя арендная плата + 10−15%).

По словам Даниила Гетманцева, это не краткосрочная акция, а стратегическая программа, рассчитанная на десятилетия работы. Ее цель — обеспечить жильем не менее одного миллиона украинских семей.