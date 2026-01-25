Каждый второй украинец пользуется услугами в Дии — исследование

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Дия — бесспорный лидер

Дия остается основным инвентарем взаимодействия людей с государством. 48% пользователей получали услуги именно через приложение или портал Дия — это на 6% больше, чем в прошлом.

В топе популярных услуг 2025:

получение подъемников и справок из реестров (15%);

пенсионные услуги (15%);

сервисы для водителей (13%);

оформление субсидий и услуги (по 12%).

Цифровая грамотность растет

Украинцы стали увереннее чувствовать себя в интернете. Если раньше 44% людей не могли пользоваться онлайн-услугами за неимением навыков, то теперь показатель сократился вдвое — до 22%. В то же время большинство тех, кто не пользовался онлайн-сервисами, просто не нуждались в госуслугах в течение года (77%).

Доступность и вызовы

Ежедневно в онлайне — 81% украинцев. Самые активные пользователи — молодежь. Однако исследование показало, что нам есть еще над чем работать: важно сокращать цифровой разрыв, чтобы возраст, доход или место жительства не становились препятствием для получения услуг.