Крупнейший пенсионный фонд Европы сократил свои инвестиции в США на 10 миллиардов евро

Крупнейший пенсионный фонд Европы Stichting Pensioenfonds ABP сократил свой объем казначейских облигаций США примерно на 10 миллиардов евро или $11,7 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Институциональные инвесторы по всей Северной Европе сокращают присутствие на рынке государственных облигаций США.

Что говорят в Фонде

«Государственные облигации должны обеспечивать хорошую рыночность и предоставлять обеспечение для операций с производными финансовыми инструментами. Конечно, как и в случае с любым другим инвестиционным портфелем, мы хотим, чтобы он был распределен между разными дебиторами и генерировал доходность, соответствующую риску», — сообщил спикер в пятницу электронной почтой.

Кто еще сокращает

Аналогичные продажи осуществили фонды в Дании, чьи отношения с Соединенными Штатами ухудшились из-за Гренландии. AkademikerPension, пенсионный фонд с капиталом в $25 миллиардов, заявил во вторник о выходе из $100 миллионов в казначейских облигациях США.

Причины — ряд проблем, охватывающих фискальную дисциплину, слабый доллар и напряженность вокруг Гренландии.

Шведский пенсионный фонд Alecta продал большую часть своих активов в казначейских облигациях США с начала 2025 года.