Крупнейший пенсионный фонд Европы Stichting Pensioenfonds ABP сократил свой объем казначейских облигаций США примерно на 10 миллиардов евро или $11,7 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg.
Крупнейший пенсионный фонд Европы сократил свои инвестиции в США на 10 миллиардов евро
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Институциональные инвесторы по всей Северной Европе сокращают присутствие на рынке государственных облигаций США.
Что говорят в Фонде
«Государственные облигации должны обеспечивать хорошую рыночность и предоставлять обеспечение для операций с производными финансовыми инструментами. Конечно, как и в случае с любым другим инвестиционным портфелем, мы хотим, чтобы он был распределен между разными дебиторами и генерировал доходность, соответствующую риску», — сообщил спикер в пятницу электронной почтой.
Кто еще сокращает
Аналогичные продажи осуществили фонды в Дании, чьи отношения с Соединенными Штатами ухудшились из-за Гренландии. AkademikerPension, пенсионный фонд с капиталом в $25 миллиардов, заявил во вторник о выходе из $100 миллионов в казначейских облигациях США.
Причины — ряд проблем, охватывающих фискальную дисциплину, слабый доллар и напряженность вокруг Гренландии.
Шведский пенсионный фонд Alecta продал большую часть своих активов в казначейских облигациях США с начала 2025 года.
Комментарии - 1