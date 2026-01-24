Multi от Минфин
24 января 2026, 14:30

Крупнейший пенсионный фонд Европы сократил свои инвестиции в США на 10 миллиардов евро

Крупнейший пенсионный фонд Европы Stichting Pensioenfonds ABP сократил свой объем казначейских облигаций США примерно на 10 миллиардов евро или $11,7 миллиарда. Об этом сообщает Bloomberg.

Крупнейший пенсионный фонд Европы Stichting Pensioenfonds ABP сократил свой объем казначейских облигаций США примерно на 10 миллиардов евро или $11,7 миллиарда.

Институциональные инвесторы по всей Северной Европе сокращают присутствие на рынке государственных облигаций США.

Что говорят в Фонде

«Государственные облигации должны обеспечивать хорошую рыночность и предоставлять обеспечение для операций с производными финансовыми инструментами. Конечно, как и в случае с любым другим инвестиционным портфелем, мы хотим, чтобы он был распределен между разными дебиторами и генерировал доходность, соответствующую риску», — сообщил спикер в пятницу электронной почтой.

Кто еще сокращает

Аналогичные продажи осуществили фонды в Дании, чьи отношения с Соединенными Штатами ухудшились из-за Гренландии. AkademikerPension, пенсионный фонд с капиталом в $25 миллиардов, заявил во вторник о выходе из $100 миллионов в казначейских облигациях США.

Причины — ряд проблем, охватывающих фискальную дисциплину, слабый доллар и напряженность вокруг Гренландии.

Шведский пенсионный фонд Alecta продал большую часть своих активов в казначейских облигациях США с начала 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
glan
glan
24 января 2026, 14:40
Сейчас цена трежерис США на минимумах, поэтому логичнее покупать, а не продавать. Скорее европейские фонды руководствовались моральными аспектами, а не экономическими.
