Стоимость серебра превысила $100 за унцию впервые в истории

Стоимость фьючерсов на серебро 23 января 2026 года с поставкой в марте превысила отметку в $100 за унцию, следует из данных товарной биржи Comex. Это произошло впервые в истории.

Торги на бирже

На максимуме за день серебро торговалось на отметке $100,19 за унцию. К вечеру 23 января стоимость металла снизилась до $99,8.

В то же время спотовая цена на золото приблизилась к $5 000 за унцию, достигнув на пике 23 января $4 967,48.

Reuters отмечает, что цены на серебро стремительно растут на фоне активных вложений инвесторов в активы-убежища в условиях геополитической нестабильности и ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

По данным агентства, стоимость металла увеличилась более чем на 200% с тех пор, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вступил во второй срок в январе 2025 года.