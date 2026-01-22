Золото или серебро: какой из драгоценных металлов больше вырастет в цене в течение года

В мире инвестиций существует множество, на первый взгляд, подобных активов, которые на самом деле существенно отличаются и у них разная динамика цены. «Минфин» решил сравнить такие пары и спросить мнение наших читателей относительно того, какой из них они выбрали бы для собственных инвестиций. Начать мы решили с драгоценных металлов — золота и серебра. Оба в прошлом году продемонстрировали положительную динамику, но по разным причинам.

Золото

По итогам прошлого года, золото стало одним из лидеров роста среди всех инвестиционных активов, прибавив 63%. В начале этого года ралли продолжалось — с начала января драгметалл уже прибавил 10,5%, стремительно обновляя исторические максимумы. К моменту написания статьи цена золота составляла $4 827 за тройскую унцию.

Основная причина удорожания металла — рост его популярности как инвестиционного актива, по сравнению с 2024 годом. Тогда почти 44% всего купленного золота в мире направлялось на изготовление ювелирных изделий, еще около 26% - в частные инвестиции, 23,5% - покупали центральные банки, а 7% - использовалось в промышленности.

Хотя данных по покупке золота в 4 кв. прошлого года еще нет, но, по итогам 3 кв., расклад целей для покупки металла существенно изменился. Теперь золото покупается в основном для частных инвестиций — почти 43%. Закупки ювелиров сместились на вторую позицию — 33%. Снизилась и доля центробанков на рынке — до 17,5%. А закупка для разных производств по-прежнему остается незначительной — около 6,5%.

Таким образом, скупать драгоценный металл поспешили частные инвесторы. С одной стороны, из-за ряда объективных факторов — глобальная торговая, финансовая нестабильность и нестабильность в безопасности в мире, конфликты ФРС и Белого дома, ослабление доллара.

В то же время, подобно криптовалютам, золото начало дорожать, «потому что дорожает». Частные инвесторы, наблюдая за его ралли, начали выходить на этот рынок. И чем больше росла его стоимость, тем более активно инвесторы несли свои деньги.

По мнению подавляющего большинства мировых аналитиков, золото продолжит дорожать и в этом году. Есть единичные голоса тех, кто ждет продолжения стремительного ралли. К примеру, в Jefferies Group ожидают цены металла на конец года $6 600 за тройскую унцию (+52%, по сравнению с началом января), а в Yardeni — $6 000 (+38%).

Чаще же эксперты говорят об устойчивом, но не головокружительном росте. JPMorgan ставит цель $5 055 (+16,5%), Bank of America — $5 000 (+15,2%), Goldman Sachs — $4 900 (+12,5%).

«Хотя рост цен на золото не был и не будет линейным, мы считаем, что способствующие этому тенденции не исчерпаны. Долгосрочная тенденция диверсификации официальных резервов и инвесторов в золото имеет продолжение», — объясняют свой прогноз в JP Morgan.

Эксперты ожидают, что страны Азии (в первую очередь Китай) продолжат наращивать резервы в золоте, уменьшая свою зависимость от американской валюты. В то же время на фоне геополитического хаоса в других регионах тоже большое внимание обращают на золото. Так, центробанк Польши утвердил план по покупке до 150 тонн золота, таким образом свои общие запасы металла он планирует довести до 700 тонн.

В то же время некоторые аналитики предполагают разворот цены, напоминая, что металл уже вел себя непредсказуемо. «Как человек, занимающийся вопросами золота около 40 лет, я помню, как слышал те же аргументы в 1980 году. Инфляция была высокой. Доллар падал. Когда цена золота достигла $850 за унцию, разговоры шли о том, что следующей будет $1 000. Но цена упала, и упала очень сильно. К 1985 году цена на золото упала более чем на 60% - до $350 долларов, и снова не достигла $850 долларов до апреля 2008 года», — отмечает старший редактор TheStreet Чарли Блейн.

Против цены на золото может сыграть то, что его уже стали меньше покупать ювелиры — для них оно слишком дорого. Если частные инвесторы начнут активно фиксировать прибыль, нынешняя вершина может превратиться в длительное плато. Или начало падения.

Серебро

Другой благородный металл продемонстрировал в прошлом году еще лучшие результаты. За прошлый год он подорожал на невероятные 147%, а с начала января прибавил еще более 20%. Сейчас цена составляет около $93 за тройскую унцию.

Хотя оба металла считаются инвестиционными и тысячелетиями использовались для изготовления денег, сейчас ключевые покупатели на них существенно отличаются. Так же, как и причины удорожания.

На инвестиции приходится ориентировочно 18−20% мирового спроса на серебро. Приблизительно столько же идет в ювелирную отрасль. Несколько процентов — это серебряная посуда. А вот основной потребитель металла — это промышленность. Именно она в первую очередь диктует цены и ее растущий спрос привел к нынешнему буму.

Ключевой двигатель здесь — солнечная энергетика. Производители панелей потребили более 25% мировых поставок серебра в 2024 году, а в прошлом году, по предварительным данным, их спрос еще вырос. По оценкам Института серебра, к 2050 году совокупный спрос сектора солнечной энергии может достичь 85−98% от добычи серебра.

Необходим этот металл и производителям электромобилей. Он используется в датчиках, высоковольтной проводке, системах управления питанием. Закупки серебра автомобильными компаниями в прошлом году выросли на 20%.

Новая причина спроса на серебро — развитие инфраструктуры искусственного интеллекта. Здесь она необходима для высокоэффективных электрических компонентов, систем терморегулирования и т. д.

На этом фоне снижается добыча серебра. Если в 2010 году глобальные запасы серебра составляли 1,07 млрд унций, то сейчас — 1,03 млрд, что ниже потребностей в металле. Несколько крупных рудников сейчас находятся на грани прекращения деятельности, а новые проекты не открываются.

Свою роль играет и психологический фактор — из-за подорожания серебра его более активно стали покупать частные инвесторы, еще существеннее разгоняя цену. После двух лет оттока, в 2025 году выросли денежные поступления в серебряные ETF, а особенно агрессивно розничные инвесторы начали выходить на рынок после того, как металл подорожал до $50 за тройскую унцию.

Эксперты в основном сходятся, что цена серебра, которой осталось немного до отметки в $100, в течение этого года пересечет этот предел. Но ряд специалистов устанавливают для него значительно более высокую планку. По мнению эксперта по драгоценным металлам в GoldSilver Майка Мэлони, за год металл будет стоить не менее $200 за унцию, а может достичь даже $1 тыс.

В свою очередь, макроэкономический стратег Том Брэдшоу предполагает, что в этом году мы увидим коррекцию серебра на 40−45%, но она будет краткосрочной и будет предшествовать новому взлету до $375 на 2028 год. «Мы находимся в самом начале этого бычьего рынка», — отмечает он.

Как видите, основания для подорожания золота и серебра в прошлом году были разными. Первый металл дорожал из-за инвестиционных тенденций, второй — промышленных. Выбирайте, какой фактор будет более весомым в этом году, и какой из активов вы бы выбрали для собственных инвестиций.