Работники, вовлеченные в восстановление энергетики, получат дополнительно по 20 000 грн

Владимир Зеленский анонсировал доплаты работникам, привлеченным к возобновлению энергосистемы — по 20 000 грн в месяц дополнительно с января по март. Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

Доплата энергетикам

Премьер Юлия Свириденко уточнила, что дополнительные 20 000 грн к зарплате будут получать работники энергетических компаний, независимо от формы собственности, предприятий ЖКХ и Укрзализныци, которые непосредственно привлечены к аварийно-восстановительным работам.

Средства будут начисляться в течение января-марта этого года. Первые выплаты за январь поступят в феврале.

«Мы упростили механизм получения выплат, чтобы люди не тратили силы и время на бюрократию. Предприятия представят персональные списки ремонтников. Каждому, кто имеет право на получение, придет сообщение через Действие или смс», — сообщила премьер.

100% бронирование

Напомним, ранее «Минфин» писал, что для работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, привлеченных к ликвидации последствий российских ударов, принято решение о бронировании всего персонала.

«Премьер-министр и министр обороны проверят всю информацию о бронировании работников энергетических компаний и коммунальных предприятий, которые задействованы в ликвидации последствий российских ударов и чрезвычайной ситуации, — для таких компаний уже есть решение о бронировании 100% персонала», — сообщил Зеленский.