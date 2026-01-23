План восстановления Украины: фон дер Ляйен назвала пять ключевых столбов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении работы над масштабным Пакетом процветания для Украины. Этот документ является общей стратегией Украины, США и ЕС по будущему восстановлению страны, которая должна быть активирована сразу после достижения мира или прекращения огня. Об этом она заявила на пресс-конференции после неформальной встречи лидеров ЕС по трансатлантических отношений, сообщает Укринформ.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пять столбов украинского процветания

План базируется на отчетах Всемирного банка о потребностях Украины и включает пять ключевых направлений:

Рост производительности: Проведение бизнес реформ для создания благоприятного климата и стимулирования рыночной конкуренции.

Интеграция в рынок ЕС: Глубокое реформирование секторов экономики для ускоренного вхождения Украины в единый европейский рынок.

Масштабные инвестиции: Привлечение капитала через уже действующий украинский фонд ЕС.

Координация доноров: Синхронизация государственных и частных инвестиций через Платформу доноров (страны G7 и ЕС).

Фундаментальные реформы: укрепление верховенства права, усиление борьбы с коррупцией и полная модернизация системы государственного управления.

Геополитический контекст и безопасность

Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономический план неразрывно связан с гарантиями безопасности, которые обсуждались в начале января в Париже. Сейчас западные партнеры ожидают ответа России на предложенные условия.

«Это соглашение о рамочной программе процветания является очень важной вехой. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудные времена», — подчеркнула глава Еврокомиссии.