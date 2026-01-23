Multi от Минфин
23 января 2026, 8:01 Читати українською

План восстановления Украины: фон дер Ляйен назвала пять ключевых столбов

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении работы над масштабным Пакетом процветания для Украины. Этот документ является общей стратегией Украины, США и ЕС по будущему восстановлению страны, которая должна быть активирована сразу после достижения мира или прекращения огня. Об этом она заявила на пресс-конференции после неформальной встречи лидеров ЕС по трансатлантических отношений, сообщает Укринформ.

План восстановления Украины: фон дер Ляен назвала пять ключевых столбов
Фото: Урсула фон дер Ляйен

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Пять столбов украинского процветания

План базируется на отчетах Всемирного банка о потребностях Украины и включает пять ключевых направлений:

  • Рост производительности: Проведение бизнес реформ для создания благоприятного климата и стимулирования рыночной конкуренции.
  • Интеграция в рынок ЕС: Глубокое реформирование секторов экономики для ускоренного вхождения Украины в единый европейский рынок.
  • Масштабные инвестиции: Привлечение капитала через уже действующий украинский фонд ЕС.
  • Координация доноров: Синхронизация государственных и частных инвестиций через Платформу доноров (страны G7 и ЕС).
  • Фундаментальные реформы: укрепление верховенства права, усиление борьбы с коррупцией и полная модернизация системы государственного управления.

Геополитический контекст и безопасность

Фон дер Ляйен подчеркнула, что экономический план неразрывно связан с гарантиями безопасности, которые обсуждались в начале января в Париже. Сейчас западные партнеры ожидают ответа России на предложенные условия.

«Это соглашение о рамочной программе процветания является очень важной вехой. Как я уже сказала, мы почти завершили работу. Сейчас мы активно готовим будущее Украины как современной суверенной и свободной страны, и это мощный сигнал нашему храброму соседу и партнеру в трудные времена», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
neverice
neverice
23 января 2026, 10:41
#
І в нашій ситуації дуже добре, що ці плани озвучує президентка ЄС, а не ми. Це вже явно план Маршалла для України. Затверджений ЄС. А ЄС практично ніколи не порушує своє слово. Якщо сказали, то зроблять.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
