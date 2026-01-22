Рынок облигаций открылся для Украины впервые с начала полномасштабного вторжения

Мировые финансовые рынки снова становятся доступными для украинского бизнеса. Агрохолдинг MHP SE (МХП), украинский экспортер курятины, успешно привлек $450 млн. от международных инвесторов. Это соглашение, завершенное в среду, 21 января 2026, стало первым выпуском евробондов украинской компанией с февраля 2022 года, сообщает Bloomberg.

Подробности

Спрос превысил $2,25 млрд, сообщил источник, осведомленный о ходе сделки. Трехлетние облигации разместили с доходностью 10,5% — ниже начально обсуждаемого диапазона на уровне 11−11,5%, отметил собеседник, попросивший не раскрывать его имя из-за конфиденциальности информации

Привлеченные средства будут направлены на выкуп предварительных облигаций, срок погашения которых наступает 3 апреля этого года.

Почему это важно?

В течение почти четырех лет полномасштабной войны украинские компании были отрезаны от рынка евробондов. Это заставляло бизнес постоянно реструктурировать долги или просить об отсрочке платежей. Соглашение МХП рассматривается аналитиками как переломный момент, свидетельствующий о постепенном возвращении доверия глобального капитала к Украине.

Уникальность кейса МХП

Эксперты отмечают, что успех МХП обусловлен спецификой компании:

Международная экспансия: В прошлом году МХП приобрел испанского производителя Grupo UVESA, что позволило компании выйти за пределы украинского рынка.

Двойные гарантии Облигации гарантированы активами как в Украине, так и в Европе, что значительно снижает риски для кредиторов.

Высокие рейтинги: В начале января агентства S&P и Fitch предоставили кредитным рейтингам компании «положительный» прогноз, отметив своевременное обслуживание долгов.

Впереди сложный год

Несмотря на успех агрохолдинга, ситуация для других заемщиков остается напряженной. В 2026 году украинские частные и государственные компании должны выплатить около $3 млрд по облигациям. Далеко не все смогут привлечь новое финансирование. К примеру, «Укрзализныця» недавно была вынуждена приостановить купонные выплаты и инициировать переговоры об очередной реструктуризации.

«МХП — это редкое явление в текущем корпоративном ландшафте Украины», — подытожил Сэм Каракадаг, глава группы суверенного долга компании Barings.

Напомним

«Минфин» писал, что на прошлой неделе компания МХП сообщила о выкупе своих еврооблигаций на $550 млн с погашением в апреле 2026 года и подготовке нового выпуска евробондов со сроком погашения в 2029 году для финансирования выкупа.