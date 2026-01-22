Goldman Sachs резко повысил прогноз по золоту до $5 400 до конца года

Goldman Sachs пересмотрел свои ожидания по стоимости драгоценного металла, повысив прогноз на конец 2026 года более чем на 10%. Теперь аналитики ожидают цену в $5 400 за унцию (предыдущий таргет — $4 900), пишет Bloomberg.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему банк пересмотрел прогноз

В аналитической записке эксперты банка отмечают, что частный сектор меняет стратегию. Если раньше золото покупали как страховку от конкретных краткосрочных событий (например, выборов в США в ноябре 2024 года), то теперь инвесторы хеджируют долгосрочные макроэкономические риски, такие как проблемы с фискальной устойчивостью. Эти позиции аналитики называют «липкими» — инвесторы не планируют закрывать их в ближайшее время.

Читайте также: Пять причин, почему золото приближается к $5 000

Ралли золота

Золото уже подорожало более чем на 70% за последние 12 месяцев, обновляя рекорды. Факторами роста стали возобновившиеся атаки Трампа на ФРС, страх девальвации, а также активность центробанков и ETF, которые резко увеличили запасы золота.

Goldman Sachs подчеркивает, что прогноз имеет потенциал к дальнейшему повышению, если глобальная политическая неопределенность сохранится. Падение цен возможно лишь в случае резкого исчезновения макроэкономических рисков, что заставит инвесторов распродавать страховку.