українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 января 2026, 15:10 Читати українською

Goldman Sachs резко повысил прогноз по золоту до $5 400 до конца года

Goldman Sachs пересмотрел свои ожидания по стоимости драгоценного металла, повысив прогноз на конец 2026 года более чем на 10%. Теперь аналитики ожидают цену в $5 400 за унцию (предыдущий таргет — $4 900), пишет Bloomberg.

Goldman Sachs пересмотрел свои ожидания по стоимости драгоценного металла, повысив прогноз на конец 2026 года более чем на 10%.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Почему банк пересмотрел прогноз

В аналитической записке эксперты банка отмечают, что частный сектор меняет стратегию. Если раньше золото покупали как страховку от конкретных краткосрочных событий (например, выборов в США в ноябре 2024 года), то теперь инвесторы хеджируют долгосрочные макроэкономические риски, такие как проблемы с фискальной устойчивостью. Эти позиции аналитики называют «липкими» — инвесторы не планируют закрывать их в ближайшее время.

Читайте также: Пять причин, почему золото приближается к $5 000

Ралли золота

Золото уже подорожало более чем на 70% за последние 12 месяцев, обновляя рекорды. Факторами роста стали возобновившиеся атаки Трампа на ФРС, страх девальвации, а также активность центробанков и ETF, которые резко увеличили запасы золота.

Goldman Sachs подчеркивает, что прогноз имеет потенциал к дальнейшему повышению, если глобальная политическая неопределенность сохранится. Падение цен возможно лишь в случае резкого исчезновения макроэкономических рисков, что заставит инвесторов распродавать страховку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
